MIRROR演唱會｜阿Mo家人與舞蹈員會面 SoChing瘦至皮包骨令人心痛

男團MIRROR演唱會嚴重意外發生接近兩個月，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留院接受治療，早前阿Mo父親李盛林牧師發出代禱信，表示兒子阿Mo已經轉到腦神經外科病房。

第四場MIRROR演唱會發生嚴重意外。（鄺鈺盈攝）

李牧師早前亦與當日的舞蹈員見面，李牧師向大家交代Mo的近況，並聽聽大家講述一次演唱會發生的所有事情及互相擁抱給予支持與鼓勵。昨日（21日）有出席的舞蹈員在社交平台發文抒發感受，指當晚SoChing也有與阿Mo的家人一起出席見面，眾人目睹So Ching瘦至皮包骨都感到心痛。

男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已一個月，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（「momo.lky」IG圖片）

舞蹈員Angus表示：「看着她神情低落只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們令我更痛心，唯有可以做的只有互相擁抱，給予大家力量。」Angus更表示聽到李牧師交代Mo的情況時感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動：「除了哭和互相扶持，我們做不了什麼，非常無助！」最後大家只可以做的是一起為Mo去禱告。

ngus更表示聽到李牧師交代Mo的情況時感到悲痛欲絕 (ig@angushui74)

舞蹈員Terry：「因為疫情，到現在都不能親身到醫院見Mo一面，因為災難，Mo 的將來變得不知所措，難以面對。見到Mo家人，知道更多Mo的狀況，令人沉重非常，心痛至極，見到so ching，瘦至皮包骨，疲態盡現，亦都心感無力。那一刻，我們能做的只係給予擁抱和表達支持，因為我哋冇人能感受他們的感受，面對的處境，尤其仍在病床上身心都爭扎的Mo，對於一切的困難都係不能夠想像的。只希望自己一丁點的力可以俾到最大的支持同能量他們，也希望大家可以繼續給予他們最大支持。」

舞蹈員Terry指因為疫情，到現在都不能親身到醫院見Mo一面 (ig@angushui74)

而其他舞蹈員面對著阿Mo家人與SoChing，都感覺到他們疲倦的精神，但仍然努力地堅持著，令人感到十分心痛，他們都異口同聲表示大家能夠做的就是互相扶持，一直為阿Mo禱告。