42歲張栢芝14歲初出道清純舊相轟動微博！網民齊封「美人天花板」

張栢芝在演員生涯中憑藉著《星願》戲中的絕佳演技走紅，如今42歲的她，在去（2021）年因參加大陸明星選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣再度翻紅，在大陸獲邀參加許多綜藝節目，廣告代言更是接不完。中英混血的張栢芝不僅外型出眾，渾身更散發著獨特的氣質，而微博日前就瘋傳張栢芝14歲時的一系列舊照，美貌程度讓全網暴動。



【圖輯】點圖放大重溫張栢芝14歲初出道舊相👇👇👇

微博「香港電影吧」16號曬出一組張栢芝14歲的美照，只見她留著一頭烏黑長髮，隨性將頭髮往右分，一雙靈動的眼睛彷彿會笑，濃密的眉毛、堅挺的鼻梁，再加上櫻桃般小嘴，無論五官或臉型都幾近完美，對著鏡頭露出讓人融化的笑容，相當迷人。

【圖輯】張栢芝IG大曬出道初期靚相！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

照片一出，頓時引來廣大網友朝聖，紛紛驚呼：「為什麼別人的14歲那麼美，而我的14歲那麼傻」、「仙女的十四歲永永遠遠和人不一樣」、「這也太美麗了，我大哭」、「我芝姐天仙之美」、「確實是驚為天人的美貌」、「不得不說真的很漂亮」、「太美了救命啊啊啊啊」、「美人天花板不是吹的！」

【圖輯】張栢芝全盛時期到底有幾靚？點圖放大逐格睇〈星語心願〉MV👇👇👇

+ 10

【圖輯】柳飄飄：「唔返工你養我呀？」點圖放大看逐格重溫《喜劇之王》經典場面👇👇👇

+ 18

延伸閱讀：

月經一直沒來怎麼辦？婦科醫揭可能因為「這3大」主因!

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】