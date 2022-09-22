MIRROR演唱會｜傷者阿峯自責向So Ching道歉：當時救唔到阿Mo

MIRROR演唱會嚴重意外發生接近兩個月，舞蹈員李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師早前與舞蹈員相約見面，並向大家交代兒子的近況，又細聽大家講述演唱會發生的事情及互相擁抱給予支持與鼓勵。昨晚（22/9），一眾舞蹈員在社交媒體上發文表示，對於紅館上的意外感到非常無助，因為除了哭及互相扶持，然後什麼都做不了。同為傷者兼舞蹈員的張梓峯（阿峯）今日亦有發長文講述自己的看法，並向阿Mo女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）道歉。

MIRROR演唱會｜So Ching與舞蹈員見面後 回覆：原來只係過咗55日

不少舞蹈員指出SoChing瘦到皮包骨。 (ig@angushui74)

阿峯今日（22/9）在Instagram發長文講到，當時見到李爸爸的一刻，內心非常複雜：「我覺得自己因為當時無能力再救Mo多一步而充滿內疚，同時望住佢哋屋企人同蘇晴（So Ching）心力交瘁嘅樣而覺得心痛……我好想同佢講一聲『對唔住，我當時救唔到阿Mo……』」阿峯直言每當如往常一樣過日子時，會因為想起阿Mo而感到痛苦：「每日當我起身、食飯、睇醫生……好似一個正常人嘅時候，我都會突然諗返依然喺醫院嘅阿Mo，然之後當晚所有嘅場景就會喺我眼前面重新再發生一次，我每一次都要眯埋雙眼、耷低頭調整自己嘅呼吸，先至可以令到依個畫面暫時停低。」

阿峯與李爸爸見面。（IG/@fungfung2222）

文中更講到自己現時的情況：「最近，每一日嘅治療，身體嘅痛楚令我睡眠質素同精神都好差，日常生活嘅處理嘢都未處理到，但係我會繼續努力，好快會親身交代返我自己嘢情況。」最後更向阿Mo表白：「Mo，你要振作，我哋都好掛住你，好想陪住你！」

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