傳里安納度戀上Gigi Hadid　重溫「25歲或以下定律」8位女友

47歲美國男星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）早前傳出與25歲的名模女友、比他年輕22年的 Camila Morrone 分手，隨即被爆出火速搭上27歲名模Gigi Hadid。

里安納度以《華爾街狼人》入圍2014年奧斯卡最佳男主角。（《華爾街狼人》劇照）

外媒《Us Weekly》引述消息人士報道，里安納度一直覺得Gigi Hadid很漂亮，且有智慧又有教養；兩人之間有很多共同朋友，眾人都由衷為二人約會高興。

Gigi Hadid（IG@gigihadid）

里安納度一直被指鍾情約會25歲或以下模特，據報道指，里安納度得悉此事，力圖淡化上述負面印象，但他不否認有偏愛的女性類型；另外，里安納度曾向身邊人暗示，對花花公子的生活方式已逐漸減少興趣。

Gigi同Zayn由2015年至今數次分分合合。（Instagram@gigihadid）

根據里安納度過往的情史，他交往過的女友從來不過25歲，Camila今年6月才剛度過25歲生日後，兩人便傳出分手，更強化了外界對於里安納度只愛年輕美女的印象。今次傳出里安納度戀上Gigi Hadid的消息，一度被指打破了25歲是上限的魔咒。

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Gigi近日與Zayn一齊慶祝女兒2歲生日。（Instagram@gigihadid）

女主角Gigi Hadid近日自爆同舊情人Zayn Malik見面，兩人一同共度女兒兩歲Khai生日，氣氛和樂。

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