馬蹄露玩乒乓波笑料十足　想返TVB拍劇：我仲喺度

藝人馬蹄露久違現身TVB為節目《嘩鬼無敵獎門人》錄影，化身瑪麗蓮夢露的她維妙維肖，在錄影時玩「吹乒乓波」遊戲，其表情多多成功吸到乒乓波，令現場笑聲不斷，哄得觀眾非常之開心。

馬蹄露表情多多玩吹乒乓波。（梁碧玲攝）

多年未獲邀上《獎門人》的她，難得再受邀上節目令到她非常之開心，還揚言最害怕的遊戲是「食辣辣壽司」，看來該遊戲曾對她有恐懼。而提到現時的她專注內地直播平台同玩抖音，她就表示要作多嘗試，但仍然好鍾愛拍戲，她受訪時表示：「有啲時候係要試吓新嘗試，依家都會喺直播平台到同大家唱歌仔，唔覺意又帶吓貨。其實我鍾意返嚟TVB拍劇，希望監製記得我，我仲喺度。（有冇同獎門人提吓？）有呀！有提過，咁所以依家有獎門人玩囉。」

馬蹄露同將獎門人老友鬼鬼 。（梁碧玲攝）

講到直播帶貨辛不辛苦時，她就揚言：「其實我係一個最懶嘅直播帶貨，我啲同事比較勤力，我直播嘅時候會唱吓歌仔，以前登台唱歌，我真係好少喺香港唱歌，依家有個視頻係30年前，好多內地朋友話『你後生嘅時候都幾索啵』，仲話我似姚焯菲，因為我30年前嗰個MV的確係有少少似。」激讚姚焯菲好甜美，深受大家的喜愛。

馬蹄露年輕的模樣被指似姚焯菲。（影片截圖）

另外，提到現時許多香港藝人將事業專移內地並在在內地買樓，被問到有沒有這個計劃，她就表示：「其實要有咁上下儲備先可以買樓，當然如果可以我硬係會買。」

大家玩得好開心。（梁碧玲攝）