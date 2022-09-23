曾志偉指港劇「不該只在回憶殺裏」　TVB同內地合作綜藝下半年播

內地電視台「浙江衞視」早前宣布聯合「優酷平台」和無綫（TVB）三台聯手打造以港劇為主題的全新綜藝節目《無限超越班》，還擬邀「天王」劉德華做召集人，劉嘉玲、梁朝偉、惠英紅、古天樂同劉青雲擔任導師，超強卡司陣容讓不少網友驚嘆，望節目組邀約成功，可以一睹多位影帝影后同時集結的畫面。

「浙江衞視」新綜藝節目《無限超越班》，擬邀「天王」劉德華做召集人。（微博圖片）

TVB高層曾志偉昨日（21日）於微博發文表示：「港劇是我和多位TVB演員成長的地方，從入行到現在，很榮幸能與TVB的演員們出現在港劇裏成為一代人的美好回憶，但港劇不單單只是記憶裏的光影故事，不能只是隻言片語裏的聲聲感歎，港劇不該只在回憶殺裏，港劇要與觀眾一齊成長，一直向遠方走去，共同煥發出時代的蓬勃生機，做匠心的精神傳承，做演員的進階之路。港劇在過去，也在未來，希望#無限超越班#能攜手大家與港劇一起奔赴新的路程。」

曾志偉昨日（21日）於微博發文表示：「港劇不該只在回憶殺裡。」（梁碧玲 攝）

從曾志偉上載的海報可見，《無限超越班》已定於今年第4季周六晚黃金時段播放。內地網友紛紛表示期待，指港劇是童年回憶，更有人提出想邀請佘詩曼作嘉賓，獲得不少讚好。

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