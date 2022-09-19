48歲素顏楊采妮被街頭捕獲　網友狂讚：優雅自在毫無拘泥

「玉女接班人」楊采妮（Charlie）於90年代是風靡香港年輕人的女神，曾與不少巨星如郭富城、張學友等人合作拍MV，又曾與張國榮、林青霞、梁家輝、張曼玉、梁朝偉、劉嘉玲、張學友共同參演王家衛執導的經典電影《東邪西毒》，成為她演藝生涯的代表作之一，並與吳彥祖、成龍和謝霆鋒合作電影 《新警察故事》；另外楊采妮的歌藝成績亦不俗，加上亮麗外表，令楊采妮穩坐女神寶座，且與「玉女掌門人」周慧敏並駕齊驅。

楊采妮出道初期有「玉女接班人」之稱。（視覺中國）

楊采妮於2017年誕下雙胞胎兒子Ignatius及Aloysius後，與老公邱韶智一家定居在新加坡，生活轉趨低調。去年5月剛度過47歲生日的她於Facebook曬出全家福，獲網友大讚美麗如昔，完全唔識老。

Charlie一家四口。(楊采妮facebook)

楊采妮的美貌更獲多位網友認證。近日楊采妮穿上素淨白衣牛仔褲、夾腳拖鞋到餐廳用膳，樸素打扮依然被網友一眼認出，並形容她「身材窈窕，素顏，一個人吃飯，狀態非常放鬆。從我的距離可見烏黑的頭髮上，有幾根白髮。」楊采妮離開餐廳時無意見到網友注目，友善地微笑及點頭示意，令網友留下好印象，「我被這樣一位優雅自在毫無拘泥的女星所吸引，即使她有了歲月的痕跡，那又何妨？作為一個不是粉絲的粉絲，願她一直如此美麗平靜的生活着。」

（fb＠楊采妮 charlie young）

網友紛紛留言分享經驗，透露兒子是楊采妮兒子的同班同學，「朋友說她非常和善，積極參與班裡活動。」又稱讚她美貌氣質依然。有網友表示曾巧遇楊采妮和孫燕姿一起食海底撈，因其太低調而幾乎沒有認出她。

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