黃曉明被批演技「油膩」唔抗拒聽網友意見：我自己也知道

內地藝人張翰首任編劇兼主演的劇集《東八區的先生們》劣評如潮，其演繹很多自以為很男人的橋段，一味只是在耍帥，單一的演技讓不少網友覺得「油膩」感好重，看得大家不舒服。正因為如此網友們都認為他可以取代黃曉明，成為新一代的「油膩王」，在網上引來討論。

張翰主演的《東八區的先生們》劣評如潮。（《東八區的先生們》微博圖片）

有收看《東八區的先生們》都知道，劇中有不少劇情內容﹑台詞過份誇張，甚至被批有歧視女性的嫌疑，就好像張翰扯女主角王曉晨的內衣帶，還手摸對方的胸部等，行為舉動顯得相當猥瑣，屢被網友指責。而在台詞方面就好像「想當我女朋友是吧，首先在生活當中你得學會妥協我﹑照顧我。」﹑「其實你們都一樣，只是一個女人。」﹑「我媽從小就跟我說，瘦得好看胖的好使。」等，將男人設定在高高在上的位置，而張翰就演繹出這一種特質，高﹑帥﹑聰明，在表演上搔首弄姿且很套路，觀眾不用看都知道劇情的走向，做作的表演同劇情使網友給予劣評，惹來大家批評張翰過份油膩，而劇集在豆瓣只獲得2.2分，相當低分。

張翰手摸王曉晨胸部。（影片截圖）

張翰手扯王曉晨的內衣帶。（影片截圖）

正因為張翰在表演上「油膩感」重，立即讓不少網友聯想起過去被認為在演技上相當「油膩」的黃曉明，但近年黃曉明在多部作品上屢獲讚賞，《琅琊榜之風起長林》﹑《鬢邊不是海棠紅》等有傑出表演，情緒轉變細膩﹑台詞功力深厚，具有層次感的表演帶給大家新鮮感，當時網友都表示他已經去油成功。而網友們就翻出他的舊訪問，其實對於被指「油膩」這回事，黃曉明是知道的，他一直在聽取大家的意見，他曾經講道：「其實大家之前說我油膩我自己也知道，我不是不知道。只是你不能天天看這些，你看這些真的很難過你知道嗎？所以有時候你得自我安慰，當然我也感謝網友們把我誇這個洗潔精演技。」而他似乎已成功卸下「油膩」男星位置，大家都已經肯定張翰取代了他的位置。

黃曉明被讚已經去油成功。（黃曉明工作室微博圖片﹑《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）