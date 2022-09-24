25歲女歌手疑被偷拍報警求助？　護花男係ONE PROMISE主音文迪

警方日前接獲一名25歲姓麥女子報案，指懷疑遭人在西灣河鯉景灣偷拍，同行男士上前追截涉事姓范男子並在地上糾纏，及後到場警員查看范男手提電話，發現電話裏面雖然有不同女子相片，但並非走光照，事後警員登記雙方資料，而雙方亦願意和解，案件列作「糾紛」處理。

有報道指，姓麥女子與「男友」攜同愛犬到西灣河一間餐廳用膳，期間姓范男子上前搭訕，逗玩女事主抱着的柴犬並多次用手提電話拍照。及後，「男友」發現范男數度舉高手提電話拍照，懷疑范男偷拍麥女上身，因此喝止對方。范男隨後拔足逃走，「男友」追截對方並將其按地制服，麥女則報警求助，惟警員發現范男手提電話相簿內只有事主愛犬的相片。

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事件爆出後，不少網民發動「起底神功」找出事主真身，當中便有人發現麥女疑是曾經參加過ViuTV節目《Good Night Show 廣告女皇》的歌手小神經（Chloie），而同行男士則疑是樂隊ONE PROMISE主音文迪（盧文迪）。文迪經所屬公司環球唱片回覆《香港01》時便承認是男事主，同時稱網上報道與事實不符，他澄清當時警員發現並證實范男電話中，的確有八張女友人的照片，但沒有狗狗照片，而他亦沒有涉及襲擊或打人等罪行，所以警方沒有記錄他的身分證號碼。

有指女事主是曾經參加過ViuTV節目《Good Night Show 廣告女皇》的歌手小神經（Chloie）。（Instagram/@littlenerve）

文迪經所屬公司環球唱片回覆《香港01》時便承認是男事主。（Instagram/@mantik_mandy）

文迪回覆《香港01》全文：

當日我與女友人和她的柴犬到鯉景灣吃飯，我們坐在餐廳靠行人路的枱，面對面而座，而小狗當時坐在我旁邊（行人路上）。



突然一名陌生男子向我們靠近，開始跟我們說話，內容包括小狗很乖、詢問小狗的年紀、品種之類。由於當時男人站在我的背後，我沒有太為意他的動作。女友人告訴我，那陌生男子當時雙手繞在胸前，一隻手拿着電話，鏡頭一直對着女友人，並按動手機旁邊的按鈕，令女友人非常不安。



女友人發現陌生男子行為怪異後，開始提高警覺並起疑，陌生男子隨即突然拿起電話放在耳邊，裝作接電話，並想轉身離開，但女友人看到他的電話螢幕顯示螢幕保護的狀態，所以更加起疑。



女友人為釐清事實，逐上前詢問陌生男子有沒有偷拍，如有請刪除相片，如沒有她會鄭重道歉，不想產生誤會。該名男子回答：「痴線，點解我要比你睇我部電話！」，然後加速向前，越走越快，女友人企圖阻止他離開，他卻用手撥開女友人並想逃走。



由於當時我怕小狗會衝到馬路，所以沒有即時上前，直到那一刻我才發覺事有蹺蹊，於是大叫女友人回來看着小狗，並叫她報警，我自己跑上前，欲截停該男子，問他有沒有偷拍，並叫他不要逃走，等警察來處理，但他沒有理會並轉身逃跑，情急之下我和他發生糾纏，最終我們雙雙倒在地上，期間他說我打他，我立刻回應：「我唔會傷害你，更加唔係要打你，我只係避免你逃走，毁滅證據。」。過程中，有路人及兩位記者朋友拍下影片。



警察很快到達現場並將我們分開，在一輪查問之後，警察發現並證實那陌生男人電話中，的確有八張女友人的照片（並沒有狗狗照片，因為狗狗當時坐在地上，我們坐的位置，是餐廳升高了的地板，那個角度根本不能拍攝狗狗）。



警察告知我們法例上如果沒有拍攝到他人的私密地方或重要部位，不能起訴，只能叫他把照片刪除，並告誡該男子，女友人只能無奈地同意，期間警察把該男子和女友人的身分證記錄下來，當時警方沒有記錄我的身分證，同時亦證明了我並沒有犯下襲擊或打人等罪行。



本人嚴正聲明



1） 本人並沒有打任何人 / 打人意圖，我深信街上的閉路電視，餐廳的閉路電視、警察、群眾的影片，及兩位記者的影片，都能記錄低我當時描述的狀況，特別兩位記者朋友，當時還對我說，如果男人想誣蔑我，他們會用影片為我作證。



2）我當時有先警告該陌生男子不要離開，我們已報警，但他卻選擇逃跑。我的確和他有糾纏，最後把他壓到在地上。當時出於情急，為避免他毁滅證據，才作出此舉動，可能有處理不當的地方，本人在此致歉。



3） 警方亦證實他電話中有八張女友人的照片，及其他女生的照片，由於法律並不能把他入罪，警方詢問女友人後，列作糾紛，及後和解，本人亦聽到警方有在場告誡那陌生男人，才把他放行。



此事實在對本人和女友人造成很大的困擾，反覆思量後，本人決定以此則聲明來陳述事實的全部。



最後，我相信公眾的眼睛是雪亮的，對於網上報道與事實不符，本人深表遺憾。

