王梓軒心淡離巢TVB？　赴LA做「超人」師弟：喺跨國平台有新作品

王梓軒最近被指離巢TVB，日前他以WhatsApp回覆《香港01》，直認已約滿離巢，語氣輕鬆的說：「你消息咁靈通嘅？」原來王梓軒已衝出香港，飛到去美國L.A.洛杉磯，與國際公司William Morris Endeavor經理人公司簽約！



王梓軒音樂上十分有才華。（電視截圖）

據知，王梓軒現時所屬的William Morris Endeavor在荷里活中甚具知名度，王梓軒的經理人Phillip Sun亦是藝人管理兼製作公司M88的創辦人，旗下藝人包括了《黑豹》的Michael B Jordan，憑《路德探長》贏得金球獎視帝的Idris Elba，《 阿拉丁》飾演公主的Naomi Scott，《永恆族》的Gemma Chan等著名演員。

Idris Elba！（網上圖片）

王梓軒同公司藝人個個都超勁！（網上圖片/劇照）

他表示，來年工作除了做演員外也會做戲劇監製。他透露，現時正積極和經理人公司聯手製作一位華裔名人的傳紀電視劇。他說：「呢兩年好好彩，嗰邊製作人都對我哋項目好有興趣，始終個人唔喺呢邊就好難推進，所以都想專注啲，花多啲時間、精力喺一啲跨國平台有新作品。」

王梓軒離巢TVB到美國發展。（劉智源攝）

加入了國際大公司亦代表有更加多機會，問到將來的發展方向時，王梓軒就回答：「我嘅目標係可以好似師兄師姐Michael B Jordan，Idris Elba同Gemma Chan一樣演而優則監，會努力將我哋東方嘅故事同人物結合西方的技術以及文化，帶畀世界各地更多觀眾。而家同共事多年嘅好拍檔石祐珊都開咗製作公司，朝住呢個方向籌備原創劇集、多媒體演出同元宇宙項目。」

王梓軒獲主持人Tyra Banks邀請出席觀看Disney Plus直播節目 Dancing with the Stars。

離開了工作多年的無綫（TVB），王梓軒表示與TVB絕對是和平分手，而且是「分手仍是好朋友」，更不存在任何不滿。他說：「過去日子，志偉哥畀咗我十分多支持，尤其係音樂綜藝方面嘅的工作，好感激呢兩年公司畀咗好多空間同埋機會做一啲創意同埋新類型節目。志偉哥都同我講，就算唔續約都好，將來都可以返TVB繼續合作製作節目，我走之前啱啱拍好仲有一個音樂節目《我們的主題曲》，合作都好愉快，話唔埋公司仲會同志偉哥一齊做《演鬥聽2》。」