甄嬛傳 |「槿汐姑姑」傳孕期遭家暴 孫茜火速澄清 :不是我本人

內地古裝劇《後宮甄嬛傳》捧紅了不少演員，其中一位就是飾演「槿汐姑姑」的孫茜。然而，就在近日網上卻曝光了疑是她在社交網朋友圈發文的截圖，控訴在懷孕期間遭到家暴，隨即引來她疑遭到家暴的傳聞，不過事後她就發文澄清，原來只是誤會一場而已。

「槿汐姑姑」令孫茜人氣急升。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

在23日網上卻傳出孫茜遭到家暴，事緣網上曝光了一張疑是她在社交網朋友圈發出的貼文，該貼文上貼了一張瘀青受傷的照片，並揚言道：「果然，家暴只有一次和無數次，孕期家暴﹑哺乳期家暴，你怎麼下得去手的，你告訴我。」該貼文隨後被截圖外傳，所以引來家暴的疑雲。

當家暴傳聞廣受討論之時，孫茜就為免大家誤會就跳出來澄清，她在微博發文表示照片中的人不是她，但是她所認識的人：「昨晚我在朋友圈發了一條關於對一個家暴事件的態度，引發大家的關心，實屬意料之外。為避免更多誤會，在此，我澄清照片中不是我本人。我和我的家人一貫反對家庭暴力。受傷女性是我認識的人。我想警示施暴者，希望其停止對受害者的傷害，包括家暴之後的冷暴力。我會持續關注這件事的進展。抱歉這麼晚了，引起大家的擔憂。愿所有女生在婚姻中，都能被善待。」

網上傳出孫茜遭到家暴。（微博圖片﹑孫茜微博圖片）

孫茜一家三口相當幸福。（蔡遠航微博圖片）