王心凌翻紅傳登2023央視春晚　容祖兒有望八度登春晚唱歌？

每年中央廣播電視總台（央視）舉辦的《春節聯歡晚會》都備受關注，而近日據內地媒體報道指，2023年央視春節聯歡晚會的節目組已經成立半個多月，開始策劃表演的工作，雖然目正在籌備階段中，但網上已經開始流傳擬邀的名單，當中有因節目《乘風破浪2》再度翻紅的台灣女星王心凌﹑靠健身操再次走紅的劉耕宏﹑還有是春晚常客的容祖兒（Joey），華麗陣容隨即引來討論。

容祖兒已經有多次登上央視春晚的經驗 。（容祖兒微博圖片）

據內地媒體報道指，2023年的央視春晚表演節目的類型﹑形式等仍在開會商討的階段中，具體內容仍屬保密未能公開。不過，微博已經開始傳出一份春晚的擬邀名單，當中不乏多位一線人氣紅星，其中有香港「天后」容祖兒，從2005年開始已經連續七次登上春晚的她，如果名單屬實她將會八度登上春晚，相當厲害。還有在內地人氣相當高的王祖藍﹑Angelababy（楊穎）等都在名單內。

王心凌在擬邀名單中。（王心凌微博圖片）

而擬邀名單中亦出現多位台灣藝人，其中就有在今年憑節目《乘風破浪2》再度翻紅的王心凌，因為該節目令她人氣急升邀約不斷，早前更登上央視的七夕晚會，令不少網友深信獲邀的可能性極高，備受大家期待。還有因為拍片教大家健身操的劉耕宏，令不少女生成為「劉耕宏女孩」學跳健身操，使他關注度有升無減，還有楊丞琳﹑羅大佑﹑蘇見信等，而內地藝人方面則有張小斐﹑沈騰﹑王源﹑李健﹑蔡國慶等，卡司相當厲害。

楊丞琳﹑劉耕宏亦在擬邀名單。（楊丞琳微博圖片﹑劉耕宏微博圖片）