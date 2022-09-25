香港小姐2022 | 一文睇晒泳衣佳麗　3號好堅挺4號變「擦鞋佳麗」

《香港小姐2022競選決賽》今晚（25日）於紅館舉行，來到萬眾期待的泳裝環節，3號陳瑞菱穿上泳裝，上身堅挺，非常搶眼；而4號許子萱（Cecca）被問到最想同邊三位困𨋢，她選擇了三位評審，而曾志偉即笑寸她：「揀個擦鞋仔得啦，使乜搞咁多嘢姐！」陳百祥又說：「揀曾志偉，佢頒冠軍㗎嘛！」

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