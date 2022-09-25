香港小姐｜梁超怡大熱倒灶　童星出身變「翻版孫藝珍」背後有辛酸

《香港小姐競選2022》今日舉行總決賽，梁超怡大熱倒灶，只得得季軍！



好可惜。（節目截圖）

梁超怡曾經於美國參加選美比賽，並於比賽中奪得亞軍。曾經有不少上鏡經驗的梁超怡，一定懂得怎樣的樣子才是最美，所以能奪得最上鏡小姐。

最上鏡小姐的佳麗是由14號的梁超怡奪得 (《2022香港小姐競選總決賽》截圖)

梁超怡早於參選香港小姐前，原來於二十年前早已有幕前演出的經驗，2002年上映的香港經典警匪臥底電影《無間道》，六歲的梁超怡以童星身分參與演出，飾演陳永仁（梁朝偉 飾演）與阿May（蕭亞軒 飾演）的女兒陳玥琪。

梁超怡於《無間道》一共參與兩幕演出，分別為阿May與陳永仁於街上相遇一幕，以及陳永仁下葬的結尾一幕。劇情中，阿May重遇陳永仁時，傭人帶剛放學的陳玥琪會合母親，因此遇到親父陳永仁，但阿May當時謊報了女兒的年紀，令陳永仁不知道眼前的陳玥琪為自己的親生女兒。

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梁超怡早前受訪時透露，左手上的紋身是為了紀念兒時因病離世的女性好友。被問及會否擔心紋身會影響成績？她表示：「其實我就覺得唔會話對我有咩影響，因為我覺得名次係其次嘅。而我最主要係覺得參選時嘅過程，同埋可以去擴大自己嘅視野。講到底我就覺得做好自己本分，唔好去諗咁多名次嗰樣嘢。（會否覺得自己會陪跑？）我唔覺得自己會陪跑，點都覺得自己有信心先會企喺度見大家嘅。因為我相信有紋身唔代表啲乜嘢。（會否即刻將紋身洗走？）我會聽返公司安排。（有咩安排？）暫時未知，我諗係要尊重返個場合，搵嘢遮遮佢。」