香港小姐｜今屆最靚佳麗全面起底　亞軍許子萱學霸之餘性格仲惹火

今屆《香港小姐競選》昨日終於出結果，冠軍由林鈺洧奪得，亞軍和季軍分別是許子萱和梁超怡。結果出爐後，有網民說亞軍許子萱比冠軍林鈺洧更靚，得到不少人認同。

（由左至右）亞軍許子萱、冠軍林鈺洧和季軍許子萱。（梁碧玲攝）

25歲的許子萱除了樣靚身材好之餘，原來是一名學霸。許子萱畢業於美國密歇根大學 (University of Michigan)安娜堡商學院，志向是成為一名有影響力的影視人，並想將今次參賽的經歷輯錄於第二本自傳。無錯，是第二本自傳，年紀輕輕的她原來已出過一本自傳，分享自己12歲後在外國留學的經歷，再加上她畢業後在華爾街或者投行的工作經驗。作為一位學霸，現時已經收到牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程，不過她指要先看看今次參賽的結局，才再考慮是否繼續升學。

學霸畢業相。（IG@許子萱）

窈窕女神。（IG@許子萱）

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在港姐訓練期間，與另一位佳麗張光怡（Chloe）被爆出在愉景灣Staycation受訓時候不和，還驚動高層的港姐統籌經理何小慧將她們召見，召見完二人後，許子萱被指全程黑面，而張光怡則眼泛淚光。二人的社交網站並沒有Follow對方，經過高層召見後，立即互相Follow，相信性格非常惹火。

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另外當時有指許子萱在受訓期間，經常「公主病」上身，每看到其他佳麗拖累拍攝進度，都會顯得不耐煩發小姐脾氣。之後接受傳媒訪問時，她否認上屬指控，指自己只會對自己黑面，因為自己表現差。她說：「俾『有心人』見到話我脾氣唔好又黑面。其實我覺得自己好冤枉，我可以講，我脾氣係好好，冇發過脾氣，其他佳麗可以做證。不過為咗唔再俾人誤會我，下次講嘢嘅時候，我會細聲啲。」