81年港姐亞軍錢慧儀宣布離婚 傳被馬清揚逼令瞓摺床：累了心碎了
撰文：洪曉璇
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1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie），近日傳出與豪門老公馬清揚感情亮起紅燈，更正辦離婚手續結束27年婚姻。
錢慧儀當年憑樣貌身材出眾勇奪港姐亞軍，在影視界發展平平，但愛情路卻十分順暢，嫁給大生銀行後人馬清揚，開始豪門少奶奶之路。二人志趣相投十分恩愛，先後誕下兩子一女，錢慧儀不時陪丈夫到世界各地參加業餘賽車手賽事。2018年曾爆出馬清揚與一名烏克蘭模特兒Ksenia B撻著，二人孖住到外地參加賽車，出雙入對旁若無人，當時他曾向傳媒表示不會離婚。
但近日有報道指原來當年馬清揚已向錢慧儀提出離婚，指自己要同Ksenia B結婚，更逼令錢慧儀搬到一間只得摺床無窗的房間，令太太每日以淚洗面。翻查馬清揚IG，的確與烏克蘭模特兒Ksenia B有互相FOLLOW。有指兩人拖拉4年至今終正式辦離婚手續，12月將再上庭傾妥離婚條件。
隨後錢慧儀發出聲明承認離婚，並感性留言「痛了，累了，心碎了！」，聲明如下：
各位新聞界朋友：
『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及 27年的婚姻正式告別。
請，以後不要再叫我馬太。
謝謝！
錢慧儀
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