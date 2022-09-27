81年港姐亞軍錢慧儀宣布離婚　傳被馬清揚逼令瞓摺床：累了心碎了

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie），近日傳出與豪門老公馬清揚感情亮起紅燈，更正辦離婚手續結束27年婚姻。

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）與豪門老公馬清揚正辦離婚手續結束27年婚姻。（視覺中國）

錢慧儀當年憑樣貌身材出眾勇奪港姐亞軍，在影視界發展平平，但愛情路卻十分順暢，嫁給大生銀行後人馬清揚，開始豪門少奶奶之路。二人志趣相投十分恩愛，先後誕下兩子一女，錢慧儀不時陪丈夫到世界各地參加業餘賽車手賽事。2018年曾爆出馬清揚與一名烏克蘭模特兒Ksenia B撻著，二人孖住到外地參加賽車，出雙入對旁若無人，當時他曾向傳媒表示不會離婚。

錢慧儀1981年參加港姐入行，1995年就嫁入豪門。（網上圖片）

錢慧儀（Winnie）與馬清揚曾是模範夫妻。（視覺中國）

但近日有報道指原來當年馬清揚已向錢慧儀提出離婚，指自己要同Ksenia B結婚，更逼令錢慧儀搬到一間只得摺床無窗的房間，令太太每日以淚洗面。翻查馬清揚IG，的確與烏克蘭模特兒Ksenia B有互相FOLLOW。有指兩人拖拉4年至今終正式辦離婚手續，12月將再上庭傾妥離婚條件。

報導指馬清揚要求錢慧儀（Winnie）搬離主人房瞓摺床。（視覺中國）

隨後錢慧儀發出聲明承認離婚，並感性留言「痛了，累了，心碎了！」，聲明如下：

各位新聞界朋友：



『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及 27年的婚姻正式告別。

請，以後不要再叫我馬太。

謝謝！



錢慧儀