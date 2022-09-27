43歲清水健宣布與作家老婆離婚結束第二段婚姻　怕子女因他被取笑

現年43歲的日本AV界天王清水健於2018年6月宣布，與拍拖4年的才女作家伊藤春香組織家庭，以「事實婚」（沒有到日本政府機關註冊）成為夫妻，這是清水健的第二段婚姻，他的老婆翌年為他誕下兒子。伊藤春香亦經常會於社交網分享她與老公清水健以及仔仔的家庭生活，一家三口看來過得相當幸福。

然而清水健與伊藤春香今日中午竟雙雙於社交平台宣布離婚，可以說是毫無先兆。伊藤春香表示跟清水健的「事實婚」關係已經解除，今後會以仔仔為第一優先考量，一起製造三人都能開心的時間。她留言中亦提到：「和他相遇至今8年，我尊重他面對工作的態度，還有在孩子面前是令人自豪的爸爸，這個想法仍舊沒有改變，只是兩人的關係和生活方式改變了，也必須誠實告知大眾。」兩人早前已經分居，3歲的仔仔目前跟隨媽媽伊藤春香生活。據悉他們是和平分開，並會共同撫養兒子。

伊藤春香又向大眾道歉：「最近大家看到我曬一家和樂的照片，如果覺得有受騙的感覺，我很抱歉」。她表示一家人相處得很好，週末都會約好一起渡過。

清水健與伊藤春香以及仔仔一家三口。(伊藤春香IG)

清水健於1998年出道，當時的他只有18歲，以健碩身材見稱的他曾為男同志雜誌拍下裸照，之後轉往AV界發展，入行二十多年以來拍過逾萬部成人影片，清水健在2007年曾與AV女優步原月Raito結婚，兩人婚後育有兩名小朋友，但婚姻只維持了短短兩年時間便結束。據日本的小道消息，兩人離婚的原因竟然是因為身高的問題，清水健只有163公分，又步原月則有178公分。雙方離婚後，一對小朋友跟隨媽媽生活，因為清水健曾經表示過，怕自己的工作而令到子女被人取笑。