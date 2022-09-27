反起跑線同盟︱提名釜山國際電影節兩大獎　撼《非常律師》逐殊榮

由蜚星演藝製作，劉偉恒執導及編寫，梁詠琪（Gigi）、潘燦良、周家怡和許博文（強尼）主演的ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》由今年三月播出起深受觀眾歡迎，今日（27/9）更傳來好消息，蜚聲國際入選韓國釜山國際電影節亞洲內容大獎兩大獎項，梁詠琪榮獲「最佳女主角」提名，而劉偉恒則提名「最佳故事」，與一眾亞洲知名劇集，如Netflix的《非常律師》、《新聞記者》等競逐殊榮。

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》入選韓國釜山國際電影節亞洲內容大獎兩大獎項。

兩位獲知提名後大呼興奮，導演編劇劉偉恒會赴韓國出席頒獎典禮，他表示：「首先當然要恭喜Gigi，當日她二話不說便答應演出這部電視劇，期間天天不眠不休，百二分投入地演活了劇中Nora這個角色，引起很多家長的共鳴！到今日，仍然有很多家長和我說，劇中很多幕與他們所發生的一模一樣！」

梁詠琪榮獲「最佳女主角」提名，而劉偉恒則提名「最佳故事」。

劉偉恒續說：「至於最佳故事實在要歸功於整個編劇團隊包括編審朱鳳嫺導演 （《一路瞳行》導演），還有編劇李梓樅、留晴及歐頴瑤，在舊年年初我們天天在辦公室奮鬥，創作了15集劇本，如今也算是一個認同！另外，對於能夠入選釜山國際電影節，實在有另一份特別的意義，我執導的第一步短片《Mr. Right》在2007年曾入選釜山影展；15年後，可帶著我的電視劇到釜山競逐獎項，感覺特別興奮！總之，多謝及恭喜各位！能夠入圍競逐已經心滿意足！釜山見！」

而Gigi首演電視劇便獲得女主角提名，表示感恩及驚喜：「一個好大嘅驚喜！非常感恩可以同好多出色嘅演員一同入圍，我覺得十分榮幸。第一次拍劇知道自己有好多不足嘅地方，我仍然會謙虛地繼續努力。好感謝導演同台前幕後工作人員的誠意和努力，一部電視劇受觀眾歡迎，實在需要各方一齊努力方會成功。最開心係呢個劇在『提早暑假』嘅期間，帶咗好多歡樂畀家長同小朋友，同時好戥導演及工作人員開心。」