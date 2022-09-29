退賽港姐江婉穎爆選美內幕　不滿內地佳麗被問邊度鄉下：超沒禮貌

今屆《2022香港小姐競選》冠軍由林鈺洧爆冷奪得，亞軍是許子萱，季軍兼最上鏡小姐是梁超怡，而友誼小姐則為邢慧敏。有部份由內地來港的佳麗都入選了決賽，問答環節期間徐麟、張可欣、王子蝶、陳銘鳳等多位佳麗以半鹹淡廣東話作答，成了網友熱烈討論的話題；而最引人注目的必數「爆炸頭」安徽佳麗徐麟（Astrid），她多次要求主持重複問題，被質疑聽不懂廣東話。此外，落選佳麗「重慶綺夢」Atlantico參賽以來也一直是網民焦點之一。

《2022香港小姐競選》冠軍由林鈺洧奪得，亞軍則是許子萱，季軍兼最上鏡小姐是梁超怡，而友誼小姐就是邢慧敏。（資料圖片）

上屆退賽港姐江婉穎（Wynn）於小紅書拍片透露參選過程，她去年受老師鼓勵參選港姐，邀請了一位普通朋友作提名人，江婉穎指提名人沒有特別要求，只要了解參賽者為人和誠意推薦便可。

Astrid近來好鍾意喺香港行山。（陳順禎攝）

抵達現場後，佳麗隨即換泳衣，讓曾志偉和無綫（TVB）高層過目，佳麗在評判前轉圈展示身材和樣貌，現場有多部攝影機拍下面試過程，江婉穎笑言：「我真的沒有見過這個陣仗，大家身材都很好。」而評判看重的是佳麗是否身材高䠷、長相大氣精緻，以及有親和氣質，標準嚴格。

來自重慶的Atlantico在首輪面試日以紅色連身裙上陣，她在面對傳媒時毫不怯場，大方擺Pose影相，自信十足。（資料圖片）

睇完一輪後評判開始發問，江婉穎被問到「什麼時候來香港？」、「為什麼來香港？」、「平常喜歡吃什麼菜？有什麼興趣愛好？」江婉穎認為這環節是考驗佳麗的談吐舉止和廣東話發音，江婉穎坦言：「如果只是單純長相過關，粵語水平無法達到正常溝通的話，在之後的比賽環節中也依然會被篩選下去。」

20位港姐佳麗合照。（梁碧玲攝）

及後佳麗會見傳媒，江婉穎批評部份香港傳媒太刻薄，現場聽到某位佳麗說話帶口音後便詢問她邊度鄉下，「我覺得超級沒有禮貌。」

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江婉穎因審美理念與評判不符而決定退賽，她憶述有位較豐滿的佳麗被評判當面批評太肥，一定要減肥，評判說：「不然你減不了肥就不要來了。」另外，江婉穎不滿合約寫上「霸王條款」，其中要求佳麗必須「零合作、零簽約」，不少身為KOL的佳麗都有合約在身，節目組要求佳麗必須即場打電話解約才可晉級，江婉穎表示一位模特朋友因太趕，「怎麼解都解不掉」。江婉穎指佳麗之後須馬上簽約，但因合約期太長、起薪不高，故她選擇退賽。

江婉穎表示今年港姐比賽粵語要求降低了，她認為是港姐關注度降低，以及內地參賽者增加；不過周日港姐決賽跨平台直播最高收視為25點，榮升TVB節目收視冠軍，成績不俗，故TVB和江婉穎算是各有說法。

江婉穎爆料選美內幕。（小紅書影片）

江婉穎的影片引起不少迴響，有內地網友為港漂佳麗抱不平，心痛徐麟受氣，「今年的Astrid也是，用她引流，吸了一波關注度，最後罵聲全她一個受。」、「五強明顯擺佢上台，還不如止步20強10強算了。」有人認為部份內地佳麗被「捧殺」，例如徐麟被捧為「翻版陳茵媺」後卻因口音被攻擊，「到了決賽所以（有）講不標準的佳麗都被笑到飛起。」有人解釋香港文化中「鄉下」意指「家鄉」，並非有心歧視。

江婉穎曾採訪有「重慶綺夢」之稱的佳麗Atlantico，當時Atlantico回應林作的「豬扒論」。（影片截圖）

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