J.Arie雷深如考足11年終獲自動波車牌　網民批自私：唔好累人累己

女歌手J.Arie雷深如去年在網上節目《絲打圍爐》自爆是大食女，表示自己的性需求很大：「每分每刻，每一個地方都可以要！」就算自己睡着，只要叫醒她都可以即刻進入狀態，節目出街後令不少網民感到驚訝。昨日（27/9），習慣語出驚人的J.Arie就在Facebook上載一張駕駛執照證的照片，在帖文中寫道：「喺考完車牌但冇揸過車之下，甩P好感動，由18歲考完筆試再考路試，考咗11年，2019終於考到車牌。而家2022年再終於攞到正式10年車牌，經歷咗15年，人生有幾多個15年，好滾動！接住落嚟......大家出街睇路啦。」

J.Arie不時語出驚人。（Facebook/@雷深如 J.Arie）

事件引來網民討論，當中有人笑言：「唔係講笑，你不如搭的士啦」、「平時係邊區出沒居多通知一聲，我盡量唔去個邊。」不過亦有網民狠批J.Arie自私：「自動波要考11年，真係要考慮一下係咪適合揸車出街，因為你危害嘅係其他人」、「考咗咁耐都肥就好放棄啦，唔好累人累自己，揸車嘅嘢冇天份就係冇天份，今次比你考到係好彩，但揸車唔係講玩，人命尤關，自己考慮清楚好唔好揸車出街吧。」由於不少網民都擔心J.Arie會成為公路炸彈，因此她不得不現身回應：「其實我宜家車又冇、樓又冇，爛命一條，主力做下歌、唱兩咀，搵兩餐食㗎咋，所以唔使太擔心我遺禍人間」