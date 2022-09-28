Twins事隔兩年現身香港活動　聞張致恆唱歌走音即落閘：唔想講

久未在港露面的Twins今日（29/9）現身中環出席醫學美容品牌旗艦店開幕派對，兩位以全白造型仙氣登場，回覆苗條身形的鍾欣潼（阿嬌）狀態大勇，並透露足足減去30磅。



久未在港露面的Twins現身中環出席醫學美容品牌旗艦店開幕派對。（陳順禎攝）

已有兩年沒有在港露面的Twins接受訪問時表示，今次回港除拍攝廣告和雜誌外，亦做了一個與唱歌有關的工作。至於歌迷期待已久的20周年演唱會，蔡卓妍（阿Sa）指要留待公司安排，亦希望可以於明年舉行。問到公司有否入紙申請，阿Sa說：「之前都入咗好多次，後尾又搞唔到。如果紅館開唔到，咪搵下其他場囉。」

Twins合體出席醫美品牌開幕禮 阿嬌勁減30磅Fit爆登場

回覆苗條身形的阿嬌狀態大勇。（陳順禎攝）

近年長駐內地工作的二人表示非常掛念家中主子，阿Sa呷醋表示：「我隻貓都認得我，但冇以前咁癡我，好傷心。我隻貓同我瞓瞓下覺，凌晨三點會出去搵姐姐，激死我啦。」阿嬌則完全相反：「我隻貓好癡我，仲會不斷對答。佢喵完我，到我喵，佢又會即刻喵番我，喵嚟喵去，我諗有5分鐘。」

Twins表示10月又會返回內地工作。（陳順禎攝）

另外，張致恆（Steven）最近在內地的一個活動中獻唱首本名曲《死性不改》，亦因走音惹來大量負評。問到Twins有否留意此事，阿嬌指：「唔答呢條問題。」阿Sa強調：「唔想講，唔想提。」阿嬌再補充：「唔想聽。」

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