鍾嘉欣被指雙面人再遭爆料　街坊鄰居幕後齊力數多宗惡行揭真面目

陀住第三胎的鍾嘉欣目前正身在加拿大溫哥華專心養胎待產，近日有網友於當地的服裝店偶遇嘉欣，樸素打扮的她氣質依然，獲網民大讚：「本人超美超有氣質，比網上的圖都還有好看」。該名網民跟嘉欣打招呼並獲對方親切點頭回應，可惜嘉欣當時很着急要走，網民便不好意思要求合照。豈料事件放上網後卻引起網民熱烈的討論，有網民指她不喜歡被偶遇時合照，不少人試過遭她拒絕。有網民甚至指她「人前人後兩個樣」、「電視上看見的親切形象是扮出來的」、「人品差」。有網民就撐嘉欣，認為明星在私人時間不想合照也很正常，但網上卻有不少自稱是鍾嘉欣的街坊或幕後工作人員力數她的惡行。

嘉欣在香港時一直居於將軍澳，有稱聲與她是街坊的網民就爆料指，以往不時會在屋苑的商場見到嘉欣，可是每次望向嘉欣的時候，她都會擰歪面。該網民表示：「望下佢就黑面歪埋嘴怒睥」形容嘉欣當時的態度很不友善。亦有聲稱是住她隔壁的鄰居網民說︰「一齊喺平台返上樓，佢行喺我後面，猛咁喺後面摺摺聲怪我行得慢阻住佢。」

另外，又有自稱是從事幕後工作的網民表示，嘉欣只會對某些人友善兼且人品差：「佢對我哋呢啲低職位嘅人態度差，就出晒名，行內人都知」、「佢真係好假，一秒變面又超級無禮貌人品差」。有網民就揶揄嘉欣說：「佢之前演壞女孩咁入型入格，原來都係做返自己。」不過也有網民質疑這些爆料者所說的真偽，甚至指可能是無中生有的抹黑和網络欺凌，令人害怕。