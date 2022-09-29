MIRROR舞蹈員不忍So Ching及家人頻撲照顧阿Mo　促盡快給予交代

MIRROR演唱會意外發生至今兩個月，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）仍然留醫，日前多名MIRRIR舞蹈員於Instagram發長文抒發所感。

MIRROR舞蹈員Saiter上載合照。（IG@saiter）

舞蹈員Canny透露與阿Mo識於微時，她目睹當晚意外經過，「一聲巨響，我回望，看到我身後的好朋友倒下了，躺下來了，動不了......距離很近，他的臉孔很清晰，印在我腦海中。我們這些年來的努力，就在這短短數秒間，都被一一摧毁了。紅館的台底、走廊、化妝間一片悲鳴、嚎哭......這個惡夢為我帶來了一個揮之不去的陰影。」

阿Mo家人和So Ching近日與意外發生當日的舞蹈員見面。（IG@nok_hoi）

Canny心痛阿Mo家人和女友So Ching，「難以想像他本人、家人、女朋友，內心承受的一定比我煎熬千倍萬倍。較早前的一個家庭會面，我們與李爸爸一起攜手禱告，大家都一起哭成淚人。設身處地去想，身體髮膚受之父母，看到李媽媽很努力面對，我也十分不忍心。而每天頻頻撲撲照顧他日常的So Ching，這個二十幾歲、本是對生活充滿熱誠和抱有夢想的小女孩，我更是深感愧疚。」

Saiter指舞蹈員一直是演唱會行業「食物鏈裡面既最低層」。（IG@saiter）

另外Saiter表示，舞蹈員是演唱會行業「食物鏈裡面既（嘅）最低層」，「幾十年黎（嚟），大家都係用『執生』去過每一個難關。因為我地（哋）知道我地講咩都無人會聽，因為如果我地（哋）太麻煩，就可能會被標簽（籤）為『麻煩Dancer』，之後就會無人錄用。」

Nok及Zisac促各方盡快給予交代，Nok表示：「今次意外扎（砸）傷嘅除咗係Mo，更加毁滅咗Mo原有嘅生活，以及我哋一眾dancer對舞台嘅信心。舞台並唔係俄羅斯輪盤，並唔係一個Artist, dancer, musician 及舞台工作人員嘅一個生死遊戲。」Zisac則指：「啟言身體需要好多時間，咁調查同交代需要幾多時間？我哋等緊一份報告，等緊一個交代。」

李啟言（Mo）。（IG@nok_hoi）

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