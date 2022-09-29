仨心友行｜李佳芯罕談舊愛陳炳銓　親揭兩人拍拖7年分手真相

由黎諾懿監製及主持，一連8集的《仨心友行3》，昨晚（28日）播出的第7集，有李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）大談感情事。Mayanne與Tiffany均自認因性格太熱情，經常引來異性誤會。Ali則自言性格直率，說話冇尾音，加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會的舉動，故對不感興趣異性獻殷勤會即刻落閘，亦從不覺自己多人追。Ali說：「如果係我鍾意嘅，唔使追我我都會成日黐住佢，一唔鍾意嗰啲就會『得啦，唔使呀，我自己拎啦』，我就已經男人上身，好驚畀誤會人。」

Ali又指希望另一半能夠了解及支持自己：「我一直畀人感覺硬淨，好易令男友覺得我唔需要佢，因為我唔嗲又唔識氹人，依家學識就算一句：『搞唔掂呀，冇咗你唔得』，佢可能已經好開心。」目前單身的Tiffany直認有選擇困難，因此希望將來另一半能為其規劃好一切。Mayanne則自問性格忽冷忽熱難捉摸，是屬於難駕馭的女友類型。

(左起) 麥美恩（Mayanne）、劉穎鏇（Tiffany）以及李佳芯（Ali）首次挑戰吹「葉笛」。

Ali鮮有公開與舊愛分開因由及現時關係。她坦承雙方之間許多問題已醞釀多時，及後因疫情關係相處時間變長令問題浮面及必須正視。Ali續指與前男友陳炳銓自2020年分手後「再見亦是朋友」，雙方至今更仍保持聯絡：「我好感恩用咗第二種方式同佢做朋友，去維繫番呢段感情……」在之前集數曾自揭Long D之戀「告吹」的Mayanne，則再補充指戀情告吹與「耐性」有關，並直指甩拖後終日以淚洗面、情緒極浮動︰「夜晚瞓瞓吓會自己流眼淚，成塊面濕晒。」