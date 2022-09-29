2022 APAN︱安普賢、韓善伙奪OTT部優秀演技　金世正可惜大熱失獎

第八屆《2022 APAN Star Awards》（下稱2022 APAN）今晚（29日）舉行，隨着《魷魚遊戲》等衝出海外，除了原有的迷你劇及連續劇部門外，今年大會增設了OTT部門的獎項，並在一部頒發了男女優秀演技獎。



今年OTT部門的男女優秀演技獎，分別由《柔美的細胞小將》、《以吾之名》安普賢及《酒鬼都市女人們》韓善伙奪得。安普賢能在眾多優秀的前輩中勝出，上台時表現有些緊張，他感謝10年間一直陪伴他成長的人，承諾日後會繼續成為不忘初心的演員。

安普賢講感言時表現得有點緊張。（APAN）

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韓善伙則是撃敗《魷魚遊戲》李瑜美和《少年法庭》李姃垠等奪得了獎項，她坦言即使劇集在兩年前拍攝，但至今仍不忘當時的一點一滴。韓善伙講到感謝演員路上遇到不同的角色和作品，有賴之前的經驗才能有今天的自己，希望劇集第二季也會受到大家的喜愛。

韓善伙表示會將獲獎的喜悅帶點劇組與大家分享。（APAN）

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迷你劇部門的男女優秀演技獎則由《解讀惡之心的人們》陳善圭和《夏娃》裕善獲得，大熱之一的《我的解放日記》孫錫久及《社內相親》金世正可惜地未有獲獎；而連續劇部門的男女優秀演技獎則由《國家代表妻子》韓尚進和《紅色高跟鞋》蘇怡賢奪得。

《解讀惡之心的人們》陳善圭孫錫久撃敗安孝燮和孫錫久等大熱。（APAN）