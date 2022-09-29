2022 APAN︱宋仲基奪大獎呻緊張　《衣袖紅鑲邊》三獎成大贏家

第八屆《2022 APAN Star Awards》（下稱2022 APAN）今晚（29日）舉行，頒獎禮最後終於頒獎最令人期待的大獎、作品獎和各部門的最優秀演技獎。作品獎方面由《衣袖紅鑲邊》奪得外，宋仲基也大熱獲得大獎。



丁海寅感恩能遇到《D.P》。（APAN）

今年OTT部門的男女最優秀演技獎，分別由《D.P：逃兵追緝令》丁海寅及《既然這樣就去青瓦台》金成鈴奪得。丁海寅講到一直很喜歡聽到別人說「獲得了好作品」的話，因此遇到《D.P》時覺得特別感恩，多謝每一位付出的劇組人員；金成鈴則表示收到後補通知後並沒有太大想法，很榮幸能奪獎。她更特別提到早前離開了的舊東家，感謝11年來過了美好又珍貴的時間，希望觀眾能期待她之後更多的作品。

金成鈴表示本來對得獎沒有太大想法。（APAN）

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迷你劇部門的男女最優秀演技獎則由《衣袖紅鑲邊》俊昊和《海岸村恰恰恰》、《我們的藍調時光》申敏兒獲得，可惜申敏兒未能親自出席，需由公司室長代為領取；而連續劇部門的男女最優秀演技獎則由《太宗李芳遠》男女主角朱相昱和朴真熙同時奪得。

俊昊上台時獲得大批粉絲的歡呼。（APAN）

作品獎得主為《衣袖紅鑲邊》，連奪三獎大豐收。（APAN）

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今屆大獎則由宋仲基憑《黑道律師文森佐》奪得，他表示這已是頒獎禮第三次邀請他出席，終於有機會一嘗得獎滋味，坦言以為自己不會緊張。宋仲基講到拍攝《黑道律師文森佐》時是最沒有自信的時候，拍攝時也不時懷疑自己，可是卻讓他相信了「很多人相通的話就能做好」這句說話，因此有很大的感受。宋仲基也大讚導演等是很好的領導者，讓一眾演員能發光發熱。

今屆大獎則由宋仲基憑《黑道律師文森佐》大熱奪得。（APAN）