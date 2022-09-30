張文慈透露曾羨慕上海人用名牌袋　張栢芝得知後即豪送兩個

張文慈（Pinky）近年專注內地發展，日前更與好友陳錦鴻獲邀到橫店商演，吸金力強！不過，想不到入行多年的張文慈透露自己去年剛到上海定居時，曾羨慕上海人用名牌包包，而好姊妹張栢芝得知後更二話不說送兩個名牌包包給她。

張文慈收到張柏芝送嘅生日禮物！（IG/@pinkycheung930）

張文慈今日（30日）就曬出價值3萬5千的Fendi手袋，寫道：「今年收到栢芝的禮物 我還記得去年我剛到上海住的時候，當時我見到了上海人都很注重打扮 而且很多都是用名牌包包，我就跟栢芝說 我都已經記不起 我究竟多久沒給自己買個包包了 真沒想到 第二天她居然去買了一個粉紅色的名牌包包送給我 當時收到 我真的哭了 我哭絕對不是因為想收到包包 而是因為我知道她太懂我這些年的不容易 她也一直照顧我很多 所以我感動了 她真的很善良 而且對朋友好從不求回報 她也是一個人背起整個家 感恩天父給我這好姊妹 是我的福氣 感恩有你❤️愛你栢芝。」

好姊妹！（IG/@pinkycheung930）

張文慈亦曾在內地節目真人騷《陽光姐妹淘2》中爆張栢芝曾以張文慈名義捐款：「去年她問我，現在大環境不好，然後我想捐一些錢去內地，（給）一些有需要的人，就是她知道我喜歡做這個事情，但是我那個時候我的經濟狀況不太好，但是我很想，然後她就沒有跟我講，第二天她就用了我的名字，去捐了5萬塊錢。」她續指道，栢芝經常做好事不留名：「比如常常買飯給一些不認識的人，有時候我去養老院探訪，她不會用她的名義，她會拿禮物給我，叫我送給他們，她就叫我不用告訴她的名字。」

張文慈同栢芝合作過多套影視作品。（視頻截圖）