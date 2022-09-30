MIRROR經理人團隊被爆態度惡劣遭行內人唾棄　12子必被拖後腿？

MIRROR自7月演唱會事故後，所屬公司MakerVille宣布休團兩個月。而近日部分成員開始在IG「復工」，包括Stanley（邱士縉）連日轉發新劇《野人老師》預告片、副隊長AK亦有宣傳個人品牌。一眾鏡粉為此磨拳擦掌，不過亦有人持有相反看法，不希望與12子合作，當中最大問題居然出現在以花姐（黃慧君）為首的經理人團隊。

有傳Mirror將於10月復工。（IG/@mirror.weare）

今日（30/9）財經KOL「千頌C」發長文表示，MIRROR紅館演唱會悲劇反映出ViuTV、Makerville公關手法毫無技巧可言，令到整個公司及MIRROR都陷入低潮，不過「千頌C」透露仍然有不少品牌商選擇繼續與MIRROR合作：「就算未去到雪中送炭嘅程度，策略上都做到『幫你做勢』效果，呢啲客都算係咁啦。不過實情係，花姐為首嘅經理人團隊未必會感恩。」

原來MIRROR的經理人團隊態度極度不專業、目中無人，首先「千頌C」表示曾經有朋友向他大吐苦水，當時12子人氣還未如此高企已與他們合作，至今合約仍還未到期，因此品牌商打算藉着MIRROR復出，印刷相關產品，12子經理人亦允許品牌商的舉動：「個品牌就問晒經理人啦，咁當時經理人就咩都OK晒嘅，所以餐廳期就mark（預約）晒，product （產品）就度晒，連宣傳物資都開機印緊啦。」豈料經理人之後突然反口，直言：「我唔想」，之後就沒有其他解釋。

花姐是MIRROR的經理人。（資料圖片）

品牌商為此大怒，指對方對客人極不尊重，行政管理有問題：「Makerville假假地都係上市公司旗下，MIRROR復出都係公司近來嘅頭等大事，所有部署唔係應該一早諗過度過？係覺得有問題、未諗清楚嘅，就唔應該一早應承個客啦。經理人團隊英文係management，但咁冇management skill（管理技能）嘅management team（管理團隊），說穿了就係唔專業。」

此外，「千頌C」分享曾經有不少傳媒影到一名MIRROR成員在公眾場合看樓盤，相關的報道亦有出街，隨後一名記者就向「千頌C」吐苦水，指自己收到一位不知名人士私訊：「我係MIRROR經理人，你地未經我地同意刊登XXX照片，間接宣傳樓盤，你地應該立即delete（刪除），我地公司亦會作法律追究。」該名記者為此感到不忿，直言：「無名無姓，卡片都冇張，佢話佢係李澤楷都得啦。再者，香港都冇肖像權，咁唔想人影到，你咪包佢衣食住行，佢咪唔使出街買啦。條友，真係唔識架喎。」最後記者尋根究底發現對方真的是MIRROR其中一位經理人，於是「千頌C」的朋友嘗試向母公司PCCW（電訊盈科）集團公關了解，最後由母公司要為他們要善後。

帖文引起不少網民共鳴，認為MIRROR經理人態度差是係一直以來存在的時，並不是這一兩天才有。（葉志明攝）

最後「千頌C」認為面對MIRROR的超高人氣，即使經理人態度不專業，目中無人，合作單位以及粉絲都會選擇受氣，但是現時MIRROR名譽嚴重受損，假如經理人依然擺着高高在上的姿態，就算12子付出再多，都會被經理人拖後腿，更表示曾經在位廣告界人士透露：「有得揀，我真係好唔想夾嗰班經理人。」帖文一出引起不少網民共鳴，《香港01》記者嘗試聯絡花姐了解事件，不過沒有得到回覆。

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