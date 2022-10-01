周汶錡曬全家福慶祝結婚十周年　婚姻多次亮紅燈仍選擇原諒

現年48歲的名模周汶錡（Kathy）在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚，婚後誕下一對混血寶貝仔Jacques及Avner，她日前曬出全家福並留言：「Happy 10th Anniversary #929」，非常幸福！但其實周汶錡和老公Julien Lepeu看似幸福婚姻的背後，曾經多次出現暗湧。

好幸福！（IG/@kathychow520）

Julien Lepeu來頭不少，爸爸是全球第二大奢侈品代理商Richemont高層，Julien Lepeu也加入意大利高級珠寶品牌Pianegonda工作，擔任經理一職，家底非常豐厚，絕對是鑽石王老五。二人在2006年邂逅並展開戀情，期間異性緣不錯的Julien Lepeu曾在2009年被撞破與女歌手張羽希約會，二人到海旁散步時，Julien Lepeu更突然攬錫張羽希。不過，此舉仍無阻周汶錡與他在2012年修成正果於巴黎大搞千萬夢幻婚禮。

張羽希目前自稱是亞洲天后。（IG/@cheungvenus）

點撃下圖睇張羽希近況，張張相唔同樣：

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而婚後，天生多情的Julien Lepeu又被發現背妻出軌，遭媒體拍下跟外藉女子親嘴照，婚姻亮起紅燈，不過周汶錡最後仍選擇原諒，一同攜手走到至今。而周汶錡婚前同樣活躍於富豪圈，自周汶錡跟杜德偉分手後，之後傳出的緋聞對象全都非富則貴，都是城中富豪名人，當中有百億富豪曾文能、殼王陳國強、台灣前國民黨主席連戰兒子連勝文，以及內地中坑富豪。