湯鎮業前妻同仔女坐遊艇出海　大女顏值極高唔入行做電影公司幕後

現年64歲的湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris），而姜坤與湯鎮業離婚後沒有復出，專心照顧三個仔女，一家人感情深厚。早前Bruce就同孖生細佬Chris、家姐湯愛嘉、媽媽姜坤以及一班朋友坐遊艇出海，相中所見眾人大玩水上活動，還在船上大歎美食、飲香檳，玩得十分盡興！身穿黑色比堅尼的姜坤戴着墨鏡，一頭長髮披散在肩膀上，打扮年輕，現年51歲的她保養得宜，狀態Fit爆，魅力不減當年！



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現年29歲的湯愛嘉生活低調。（影片截圖）

而姜坤的大女湯愛嘉亦難得露面，現年29歲的她繼承了父母的優良基因，樣貌甜美，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，絕對是有樣貌有學識，早年她曾出席時尚活動，據報她的處女出騷價達五位數字，被外界大讚星味濃，雖然湯愛嘉顏值高，大有機會進軍娛樂圈，但湯鎮業曾在接受《香港01》訪問時就表示不贊成：「男人50歲，好似郭富城仲可以搵個廿幾歲嘅，但女人唔得喎，你50歲邊個要呀？可能我思想比較極端，但上天叫你做女人梗係有女人嘅職責，你唔生做咩女人，不如做男人。過咗想生都生唔到，幾可惜，都係做一個普通女人好。」據知湯愛嘉現時任職電影公司幕後，生活低調。

湯氏一家盛產靚仔靚女！（IG@bruce_tong）