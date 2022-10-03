朱茵未畢業獲TVB監製選中 陳淑儀讚好靚：隻眼望到都驚嗰種呀

資深演員陳淑儀1989年投考演藝學院，同屆同學為朱茵，今日(2日）他接受商台訪問，大爆朱茵被發掘經過。陳淑儀表示，1992年畢業時會有電視台監製到場「揀卒」，「佢哋會，男孩子企起身，好，坐返低；女孩子企起身，坐返低。咁就揀咗兩個，咪朱茵嗰啲。」陳淑儀大讚朱茵天生麗質，「我哋讀書嘅時候，隻眼望到都驚嗰種呀！」問到曾否被朱茵吸引，陳淑儀笑指：「梗係吸引啦，年少氣盛點會唔吸引，一望就吸引啦！」

朱茵俏皮。（劇照）

朱茵被挑選入TVB任兒童節目《閃電傳真機》，1992年出演周星馳電影《逃學威龍2》爆紅，陳淑儀透露曾羨慕朱茵際遇好，「好短時間咋嘛，仲返緊學，好快就咦你紅咗啦？未畢業就已經係咁。」

陳淑儀大讚朱茵好靚。（訪問截圖）

陳淑儀首部電影是1993年《哥哥的情人》，對手有梁朝偉、葉玉卿、吳倩蓮，除了稱讚吳倩蓮好靚之外，陳淑儀大讚梁朝偉是真正的明星，「我知道咩係明星，唔係講架子，係佢點樣幫你呀！」

陳淑儀憶述，梁朝偉做戲時故意不Cut機，讓陳淑儀有更多鏡頭，陳淑儀說：「（場戲關於）一啲鬧交嘅嘢，佢就鬧我，我唔聽，將個頭擰埋一面，跟住應該Cut嘅，但佢冇，佢等我郁返過嚟，等我食返個鏡頭，繼續做。」事後梁朝偉沒有刻意提起這件事，他的謙厚舉動令陳淑儀心懷感激，「呢啲咪明星囉，幫咗你都唔使講，幫咗你咪咗你。」

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吳倩蓮當年都好靚：