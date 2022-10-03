美麗戰場｜拆解劇集三大吸睛之處　陳瀅方力申傳過緋聞有噱頭？

無綫（TVB）55周年四大台慶劇頭炮《美麗戰場》於10月3日首播。劇集尚未播出，已率先成功打響頭陣，以下為大家列出三項劇集吸睛地方！

【陳瀅、方力申傳過緋聞】

劇集《美麗戰場》雲集五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗，還有兩大小生陳山聰及方力申擔正演出。女主角陳瀅曾與方力申傳出緋聞，二人經糖妹介紹而認識，陳瀅更大爆方力申曾經單獨約她食飯，方力申亦在情人節留言「Happy Valentine’s Day」再加三個心心，令彼此關係更加撲朔迷離。如今，再同劇演出，不禁令人猜想這段關係會否再度升溫。

陳瀅大露背！

【葉念琛首次為劇集執導】

第一次拍劇嘅葉念琛，親自操刀執導、監製、編劇TVB劇集《 美麗戰場 》，更是曾志偉親自出面邀請他以電影方式拍攝，而劇集拍攝時間連同後期製作前後不足3個月，便火速出爐。他過往執導的電影都以愛情小品為主，而鄧麗欣飾演的「阿寶」更是90後的經典回憶。今次由葉念琛親自欽點陳瀅做經典角色「阿寶」，單靠葉念琛的名字和陳瀅會演繹出怎樣風格的「阿寶」，已經令人非常期待。

相當有氣勢！

【女演員性感造型＋賣力演出】

陳瀅今次擔正頭炮台慶劇女一自然不容有失，所以花了不少心思在造型設計上，早前釋出的官方宣傳海報。身穿紅色性感吊帶晚裝的鍾家寶（陳瀅飾），一臉倔強卻又冷傲的望着鏡頭，整股氣勢不容忽視。除了性感造型外，有一幕朱晨麗攬實方力申奮身激吻，亦是睇到觀眾相當激動。不過焦點除了陳瀅與朱晨麗外，另一焦點一定是劇中大奸角蔣家旻，有一場戲蔣家旻色誘59歲陳嘉輝車廂激吻纏綿，也是相當火辣。

兩位咀得好落力