曾志偉回應親吻黎峇菈純為禮貌　強調本身不認識她

今日（2日）流出一段短片關於「獎門人」曾志偉為馬來西亞模特兒黎峇菈慶生， 在飯局中落力唱祝壽歌外，更一同蠟燭及為黎峇菈送上香吻，而這一個吻便引起網絡上的熱烈討論。

曾志偉為馬來西亞模特兒黎峇菈慶生引起網絡上的熱烈討論 (梁碧玲 攝)

曾志偉出席《星夢傳奇2》的決賽前回應記者的提問，曾志偉接受訪問時表示不覺得是一件大事：「尋日咁岩我地就一個試魚子醬會，試完魚子醬之後大家傾計，之後有朋友知道我地喺度就帶朋友上黎，就話我朋友生日，佢願望係你能幫佢唱生日歌，咁係禮貌嚟㗎嘛，咁唱完生日歌，錫個面珠登都係禮貌嚟㗎嘛，所以我唔覺得係咩咁大件事。我今日一起身好多人打畀我，我以為咩事呢？原來係咁樣，所以要出黎同大家講。」曾志偉回應《香港01》記者提問時再三表示：「禮貌嚟㗎嘛，我覺得Birthday Kiss大家都係碰下，呢啲係一般禮貌，朋友生日我哋都有送上嘅！同埋我哋慣咗都唔會放上facebook阿，咁但你唔知個傷害性咁大嘅，佢亦都無諗到個新聞咁大嘅，我自己真係唔覺得係一件咁大嘅事。我自己係一個藝人，人哋要求你一齊唱生日歌，其實成日都有，我哋去親生日同結婚人哋地會叫我哋上台一齊唱歌，我自己覺得好閑事。」

曾志偉出席《星夢傳奇2》的決賽前回應記者的提問 (梁碧玲 攝)

曾志偉更表示本身不是與黎峇菈慶祝生日，更強調本與黎峇菈不認識，只是朋友帶過來，他只是禮貌地跟黎峇菈唱個生日歌而而已。而事件廣泛流傳後，曾志偉表示黎峇菈沒有找他，因為他們並不認識，而對於日後會避免這些場面再次發生，曾志偉再三表示：「身有屎嘅人就會避諱，我真係唔覺得一件咩事，反而我覺得有任何一個人牽涉件事，真係唔好意思！」

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