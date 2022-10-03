余德丞批餐廳難食遭入稟追千四元　官下令撤案：屬瑣碎無聊申索

余德丞離開TVB後，除了與其他電視台及電台合作，亦拓展Youtuber事業，今年5月一條試食短片引來餐廳老闆不滿，入稟小額錢債審裁處，向余德丞追討店鋪租金及電費共1,446港元。

余德丞（Dickson）試食後表情失去控制。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

5月時余德丞上載片段，與兩名友人在深水埗一間餐廳試食，余直言餐廳食物難食，餐廳老闆報警處理，並揚言會控告余德丞追究到底。案件於10月3日再訊，暫委審裁官李英瑜指，本案屬瑣碎無聊的申索，是指不可用道理去辯論的申索，出於不恰當的動機，可能涉及濫用審裁處的機制，依《小額錢債審裁處條例》第25條駁回其申索，下令撤銷申索。

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申索書指，余在2022年5月29日未經他同意，盜用其私人地方進行商業性用途的拍攝，故向余索償當日拍攝的租金連電費共1,466港元。暫委審裁官指，涉案網上頻道非由余經營，余只負責分享食評，沒證據顯示余有牟利；從涉案片段可見，被告從未有掩飾其拍片行為，不能構成欺詐，申索人說法並無依據。餐廳員工當時沒有阻止拍攝，被告行為並未造成租金水電損害，也無證據顯示他擁有片段或用以牟利。由於余德承今天沒有到庭，沒作訟費申請，因此審裁官亦不作出訟費命令。

農場餐廳方面出公開信。（農場餐廳FB圖片）

農場餐廳老闆給Dickson的第二封公開信。(fb圖片)

案件編號：SCTC14132/2022