曾志偉錫大馬女模惹全城關注　肥媽：佢好無禮貌

肥媽Maria Cordero今日（4/10）現身將軍澳電視城出席無綫選秀節目《中年好聲音》面試。提到曾志偉獻吻大馬女模惹全城關注，連累她19年前與曾志偉所合演的電影《大丈夫》激吻片段再被翻Hit，即時成為網上熱話。肥媽笑言：「多謝志偉哥啦，唔係佢錫條女，邊個知我錫過佢哋兩仔爺啫。呢個世界冇啦，連佢老婆都未試過錫過佢哋兩仔爺，仲要係同一日呀。佢老婆最多係喺佢個仔細嘅時候錫過，你要記住，我係同一日錫佢哋兩仔爺呀。其實我同志偉先係有事，點解你哋唔寫我啫。其實我覺得志偉暗戀我，如果唔係仲乜搵我做呢個角色。」

你點睇志偉獻吻大馬女模？肥媽表示：「不值一提，錫完講聲Happy birthday就走得。大佬好普通啫，咁都要講咁耐。（會否覺得係個女仔放料博宣傳？）我覺得成件係個女仔放出嚟，如果唔係邊個知啫，無辦法啦志偉哥紅嘛，做我哋呢行好嘅又係新聞，唔好嘅又係新聞，如果我係佢我都做呢啲新聞，如果唔係邊有人識我。其實我覺得志偉好無奈，借佢過橋，借佢曝光都幾廿年啦，都唔係新嘢。（叫阿志偉下次唔好亂錫女！）人哋生日錫啖講聲Happy birthday禮貌嚟嘅，我哋半人半鬼都錫兩啖面珠啦，甚至會錫3下。而志偉佢錫得一下，佢好無禮貌啦，應該錫多兩下。」

曾志偉非常熱情！（影片截圖）