38歲吳日言獲連登仔狂推「原來咁正」　冬菇頭變長髮女人味大爆發

吳日言先後誕下一女一子，被網友開PO大讚愈來愈靚。（IG：@Yan512）

提起吳日言Yan很多人會即時想起，出道後一直Keep住的冬菇頭造型，帶點傻氣的鄰家女孩。從歌手到拍劇做主持，結婚兼誕下一子一女，留起長髮反而引起網友注意，連登仔直指Yan女人味大爆發令人眼前一亮﹗

大家印象中的吳日言，大都是冬菇頭髮型。（影片截圖）

現時的吳日言真係靚咗好多。（IG：@yan512）

吳日言結婚後減少幕前亮相，只有少量主持工作，轉向打理與丈夫開設的日式飯團店，以及月子餐生意，化身女強人。自家生意時間比較彈性，亦方便親力親為湊仔女，不時在網上分享親子生活，成為大受歡迎的媽媽KOL之一。有連登網友近日發文，直指「後生個陣成日keep個冬菇頭搞到冇人想睇，依家做左媽媽正到。」

吳日言不時相約好友Coffee林芊妤到沙灘親子樂。（IG：@yan512）

近年留起長髮吳日言的確與當年冬菇頭感覺大不同，加上望住子女流露慈母眼神，人妻魅力大爆發﹗網友紛紛留言大讚：「十幾年前，嗰時做sales，見佢留過長髮其實本身都正。」、「成個伊東美咲咁﹗」、「完全唔明當日點解要冬菇頭，佢一早咁打扮應該星途好好多。」、「後生個陣成日keep個冬菇頭搞到冇人想睇，依家做左媽媽正到。」眾多網友都贊同愈來愈靚，吳日言大可考慮再戰幕前。

吳日言素顏下都keep得好好。（IG：@yan512）

得知忽然再成為網友討論焦點，吳日言接受《香港01》訪問時，笑指：「其實我真心係鍾意冬菇頭，好多人都仲記得個image條石板街，自己真係無後悔過。女人可能隨年紀有唔同味道，依家唔同身份，經歷又多咗，當年我唔會有嘅味道。至於有無後悔當年唔行下性感，其實我有諗過出寫真架﹗不過係健康嗰隻唔係性感架，如果大家真係鍾意健康性感嘅媽媽，可能真係考慮39+1前影一輯留倩影，俾所有媽媽知生咗小朋友都可以好有自信，好靚好受男士觸目。」

吳日言唔知有否興趣再戰幕前呢？（IG：@yan512）

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