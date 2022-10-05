林曉峰曾想退出娛樂圈幸得曾志偉鼓勵　曾爭取加人工遭奚落

現年51歲的林曉峰（阿Lo）自從在去年參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後就人氣急升，工作接踵而來的他更有機會獲邀參加音樂節目《聲生不息》，展現好歌喉令網友們激讚其是「寶藏歌手」。近日，阿Lo就接受訪談節目《追夢人之疊彩人生》訪問大談內心世界，原來他因在圈中發展不如意，曾考慮過離開，幸得「獎門人」曾志偉的鼓勵而令他有了動力繼續走下去，所幸沒有放棄最終成就今日的成績。

林曉峰因為《披荊斬棘的哥哥》人氣急升。（林曉峰微博圖片）

1993年入行的阿Lo一開始在電影圈發展，參與的電影《金枝玉葉》﹑《古惑仔之人在江湖》﹑《三個受傷的警察》等都叫好叫座，雖然只是出演配角，但卻令觀眾印象深刻。一心只想賺錢的他眼見自己在電影圈小有成績，曾希望自己的酬勞有所增加，不過卻遭到監製嘲諷令他知道自己的定位是甚麼：「因為我拍過幾部戲，然後就我覺得應該是可以加這個片酬吧！然後就跟一些製作人說『可不可以加』，他們說『你覺得你紅了嗎？你還是當初那個人，所以就不用跟我談這個加甚麼費用甚麼，走走』」對方的冷言冷語讓他清楚了解自己更多。

林曉峰在內地工作接不停。（影片截圖）

雖然阿Lo出演配角居多演藝事業發展平平，但他非常清楚成功只能靠自己，不可以靠他人，即使是自己的兄弟姐妹亦是，事關他的姐姐林珊珊是著名經理人，哥哥林海峰是著名電台主持人，在圈中有一定的地位，但阿Lo從來沒有想過要找他們幫忙：「因為我堅持不要靠其他人，我的媽媽教我的就算是自己的兄弟姐妹都不要去（太為難人家）對。畢竟你的人生是你自己的人生，不能夠要靠其他人幫你，你靠其他人幫你出來你會有成就感嗎？」

林曉峰從未想過要姐姐林珊珊﹑哥哥林海峰幫忙。（視覺中國）

除了參演電影之外，阿Lo最為人熟悉就是擔任主持人，但是發展亦是平平沒有迎來高光時刻。所以在2007年的時候他曾想過離開娛樂圈，當有這個想法的時候他就找來亦師亦友的「獎門人」曾志偉談心，對方的一番說話令他重新振作：「我想離開香港，然後我覺得也是我不紅了，不如離開這個娛樂圈，然後跟志偉大哥說一聲，畢竟他是帶我的老師，他跟我說一句話『加油吧！現在我還在主持，但是我之後就是你了，所以不要放棄，如果你有這個勇氣去放棄的話，把這個勇氣放在你現在的工作』我聽完之後就覺得，有道理，我回去繼續我的工作。」果然他將說話聽進去，成就今時今日的高光時刻，在內地主持工作不斷，更多了一個身份就是歌手，更獲登上官媒「新華社」製作的節目《聲在中國》的演出，用歌聲溫暖大家。

曾志偉的鼓勵令林曉峰重新振作。（視覺中國﹑影片截圖）

事實上，阿Lo曾有一個機會做歌手，不過他有自知之明：「我剛出道的時候，其實有唱片公司也有一份合約給我的，但是在年代，畢竟觀眾的要求﹑潮流都是偏向偶像。」所幸多年後這個歌手夢最終實現，透過在內地多個節目展現動聽歌聲，雖然他曾自嘲是年紀最大的出道歌手，不過大家完全不介意，對他的歌聲給予好評。

林曉峰歌聲獲認可。（影片截圖）