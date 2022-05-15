聲生不息︱林曉峰歌聲唔輸職業將唱　有粉絲應援獲譽「寶藏級」

內地芒果TV除了製作的綜藝類節目大受歡迎之外，該電視台更被網友封為「造星工廠」，事關許多明星從該台的節目走紅，甚至成功闖入內地市場，現年51歲的林曉峰（阿Lo）就是其中一位，近來獲邀參加的音樂節目《聲生不息》，又再次讓大家聽見他的好歌聲，被網友稱為是「寶藏歌手」，人氣有升無跌在內地發展做得有聲有色。

林曉峰的歌聲再獲認可。（影片截圖）

從前大家對阿Lo的印象是主持人﹑演員居多，甚少看見他在舞台上唱歌跳舞，直到去年他赴內地發展參加真人騷節目《披荊斬棘的哥哥》讓人刮目相看，在節目上又唱又跳讓不少網友吃驚原來他唱歌時非常有魅力而且是動聽的，雖然最初未能進入「滾燙唱演家族成員」名單內，但已經為他打開了知名度。

因為《披荊斬棘的哥哥》讓大家對林曉峰刮目相看。（微博圖片）

正因為在《披》節目中讓大家聽見他的歌聲，隨即他就受到許多綜藝節目﹑音樂類的節目邀請，而最近播出的《聲生不息》中，他的歌聲再次獲得不少網友認可。雖然《聲》節目的參賽歌手都是職業級唱將，不過阿Lo的演出完全不輸他們，就好像在首場表演他演唱張學友的歌曲《寂寞的男人》，聲線渾厚﹑音準尾音等細節位都處理得不俗，發揮相當穩定，更被細心的網友發現坐在台下的李克勤聽他演唱時不時展現微笑點頭，他這個動作被網友們解讀為肯定阿Lo的歌聲，而不少網友都力讚他唱歌不炫技﹑夠真誠，聲音有感染力，對他有讚無彈。

林曉峰歌聲渾厚，歌藝不輸專業級歌手。（影片截圖）

李克勤的點頭被網友解讀為肯定林曉峰的歌聲。（影片截圖）

近日，在微博掀起「被芒果台發現的寶藏歌手」話題中，阿Lo就在討論之列，不少網友都直言「不得不提林曉峰」，留言表示：「這個大寶藏唱得太好了」﹑「沒有芒果我都錯過了他那麼多」等，對他的歌聲給予肯定。阿Lo曾揚言自己是剛出道多年的樂壇新人，曾表示：「我很喜歡唱歌，沒想過有機會走到這舞台為港樂而唱，非常感恩。」，然而這位新人的歌聲已經備受肯定，目前他在內地所到之處有不少粉絲追隨，有應援的燈牌，商演﹑節目接不停，人氣比起從前高出許多，相信當初參加《披》節目這個選擇是絕對正確的。

林曉峰在內地人氣不俗。（林曉峰微博圖片）