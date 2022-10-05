鍾鎮濤舊愛陳秋霞與大馬富商結婚41周年　抗癌成功滿頭白髮仍優雅

現年69歲的鍾鎮濤與太太范姜素貞在2014年於峇里島舉行婚禮，轉眼間兩人已經結婚8年，恩愛如昔，兩個寶貝女鍾懿及鍾幗亦愈大愈靚女，生活幸福美滿。如今的鍾鎮濤擁有幸福家庭，而他的舊愛陳秋霞（Chelsia）日前亦與老公鍾廷森踏入結婚41周年，她在社交平台Post出當年的婚照，並寫道：「婚姻是要兩夫妻一同用心經營。41年的付出，帶給我一個溫暖的家，讓我感恩無限。」



鍾鎮濤與太太范姜素貞非常恩愛。（微博@鍾鎮濤）

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陳秋霞（Chelsia）日前Post出當年的婚照，慶祝結婚41周年。（Facebook@陳秋霞）

陳秋霞早在17歲就以歌手身份出道，氣質清純脫俗，大受歡迎，其後更展開演員生涯，1977年只有19歲的她憑首部電影《秋霞》獲得台灣金馬獎「最佳女主角」，創下了當時演齡最短的影后紀錄。而陳秋霞在拍攝期間更與男主角鍾鎮濤擦出愛火，當年二人被視為圈中的金童玉女，但其後他們因聚少離多，感情轉淡，最後分手收場。

雖然陳秋霞同鍾鎮濤分手收場，但再見亦是朋友，2006年兩人在《勁歌金曲》中同台合唱。（視覺中國）

其後陳秋霞與馬來西亞富商鍾廷森相戀，有「鋼鐵大王」之稱的鍾廷森身家過百億，1981年陳秋霞結婚後退出演藝圈，隨老公移居馬來西亞，相繼誕下三名女兒，專心相夫教女。2016年陳秋霞不幸患上乳腺癌二期，經過長時間的化療，導致她出現黑斑、頭髮、眉毛等脫落的問題，但她仍樂觀面對，病癒後亦未有再染髮，現年64歲的她留了一頭銀白短髮，仍然優雅。

陳秋霞與馬來西亞「鋼鐵大王」鍾廷森在1981年結婚。（視覺中國）