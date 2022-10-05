陳奕迅跑馬地買咖啡被網友野生捕獲　一派悠閒着背心驚現麒麟臂

陳奕迅（Eason）早前宣布12月開一連18場紅館騷《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》，Eason現正應密鑼緊鼓地練歌，近日他在街頭被網友野生捕獲，更驚現麒麟臂。

日前有網友於小紅書發文表示，周一（3日）跑馬地野生捕獲Eason買咖啡，網友發文指：「健碩了不少，應該在為演唱會籌備吧！」網友上載照片，由於距離太遠，相中人戴上口罩，未能確認是否為Eason，不過從髮型輪廓、身形和車牌號碼判斷似乎確實為Eason。

Eason兩年前仲係瘦。（陳奕迅Facebook）

Eason氣定神閒地過馬路，神態放鬆。而平時總是以深色闊袍大袖示人的Eason穿上背心短褲，露出麒麟臂和粗壯小腿，久未見人發福不少，他又戴上墨鏡，肥咗但一樣咁型仔。有網友驚訝Eason「這麼肥的嘛」。

陳奕迅7月現身林家謙《SUMMER BLUES》紅館騷。

作為實力派的Eason近年就算減少見人和發福不少，依然不影響其人氣！演唱會門票即將於周四（6日）開賣，Eason暌違9年開騷，不少樂迷均相當興奮。雖然今次主辦方留5成門票作公開發售，每人限買4張，但日前從城市電腦售票網座位表所見，大部分靚位都不能購買，絕望座位表重現，令部分樂迷大失所望。

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