樂隊C AllStar今日(3日)宣布於12月23日至25日開聖誕演唱會《Harbour The Sonic - Let It Snow C AllStar Live 2022》,於西九文化區「安盛x竹翠公園」開騷,票價為$888、$688及$488。演唱會將於10月20日至22日開始優先訂票,於10月31日公開發售。

樂隊C All Star宣布於12月23日至25日開聖誕騷。(IG@c_allstar)