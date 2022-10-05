麥明詩撐應屆港姐林鈺洧大膽言論　欣賞師妹勇於表達自己

「十優港姐」麥明詩（Louisa）剛與TVB(無線電視）結束7年賓主關係後，無約一身輕的她今（5日）就出席知名飲食餐廳的活動，一出場就吸引眾人眼光，在接受訪問時更自爆有專業人士追求，有成家立室的想法。

自從同TVB更改合作模式，選擇做OL的Looisa就甚少出席公開活動，久違現身的她都表示要面對如此多的媒體都有一些不習慣，她受訪時表示：「我都唔習慣見咁多燈光，（回復自由身，感覺輕鬆？）其實我只從轉行後成個人都輕鬆咗，所以呢一刻係可以自己決定做咩唔做咩，我都開心。）」

2019年的「一年一騷」決定，已經早有打算。（葉志明攝）

事實上，TVB一直非常重視Louisa，給予她不同機會的演出。而對於突然離開，其實在她2019年作出以「一年一騷」的決定時已有打算，她表示：「喺我2019年嘅時候決定咗唔再全職做娛樂圈，然後全職上班，其實已經係我決定，只不過合約繼續完成埋，依家嘅方向專注自己嘅事業，有多啲空間，追求自己想追求嘅嘢。」在專注事業發展之餘如有時間她亦不介意出席公開活動，笑言可以幫助生計。

另外，講到決定離開TVB，TVB方面有沒有開出一些優厚條件作出挽留，Louisa就表示：「其實一路我哋關係都好嘅，我哋一直有溝通，同條件冇關係。」而追問到早前《香港小姐競選》50周年，傳她拒絕出席，她就表示：「因為嗰幾年都係一年一騷，所以我嗰騷已經喺之前完咗。」

Louisa靚靚出席公開活動。（葉志明攝）

目前無約一身輕的她做甚麼都有自己的想法，被問到如果有其他電視台作出邀請，會否想作出嘗試，她表示：「以興趣為主，如果喺正職以外覺得有啲係幾好嘅，特別係同我欣賞嘅前輩合作，令我生活多姿多彩嘅，我覺得最緊要係要取得平衡。」而她還舉出早前與黃德斌合作一事，不過被問到黃德斌經常會出現在ViuTV 自己有甚麼想法她就揚言：「無咩所謂，最緊要睇個對手。」希望日後可以再見到Louisa的演技喇！

麥明詩又力撐今屆港姐冠軍林鈺洧的大膽出位言論，對於小師妹被封為性女港姐，麥明詩表示由她08年當選到今年2022年，除了欣賞林鈺洧的直接同誠實外，更樂見女性勇於表達自己。

現在回復自由身的她被問道日後有甚麼計劃，她就表示：「儲錢，成家立室。（有人追求？）都有嘅，其實離開全職娛樂圈後，多咗好多追求，可能佢哋覺得同我嘅距離感冇咁強，日常多咁機會認識到唔同人。（追求的人是否法律界人士？）專業界別，唔係圈內。」形而麥明詩接受媒體訪問時亦大方即認蜜運中，雖然未見家長，但也不排除閃婚的可能，好又笑稱怕媽咪俾壓力，要她早點生小朋友。

另外，她早前出席好朋友生日會，身穿低胸短裙出席，疑有喧賓奪主的意味，令對方不開心，但她就表示與好朋友看過該則新聞都覺得好笑，笑言對方沒有生氣。

Louisa有成家立室的想法。（葉志明攝）