網友數21位「大鼻」囂張藝人　榜首竟被爆遲到唔背劇本似「廢老」

前無綫（TVB）花旦鍾嘉欣（Linda）近日被指是雙面人，隨後愈來愈多自稱為其街坊的網友力數其多宗罪，直指她人前人後兩個樣。日前有網民於Facebook群組發文表示：「呢個圈藝人，真係人前人後兩個人，有啲好好人，有啲真係乜咁大個鼻（意指態度囂張）」，並列出他所接觸過的「冇架子」和「乜咁大個鼻」藝人，不少網友均留言講述親身經歷！

陀住第三胎的鍾嘉欣近日無端惹是非。(鍾嘉欣ig)

在網友的「乜咁大個鼻」排名頭三甲依次為「烈女」、「野花」、「命硬」，但未有解釋大鼻原因。有網友認同烈女為榜首，更憶述親身經歷：「10幾年前同太太去四川影婚照，回港時當地候機室見到裂女，佢本身已經西口西面，之後有粉絲想同佢合照，佢話ok，但我之後聽到佢X助手：『有烏蠅嚟就幫我撥走佢啦』，正pk。」

楊千嬅疑似被爆叫粉絲「烏蠅」？(楊千嬅ig)

此外，有網友亦分享道：「N年前同烈女做個一次訪問咁大把，當時book咗間靚餐廳喺落場時間做訪問，結果佢遲咗到仲一嚟到就傾咗半個鐘頭電話先埋位，當然佢同經理人公司同事係當無事發生過一樣。」、「烈女早就臭名遠播，劇本又唔熟，埋位前就乜X都話得，一埋位就噏唔出，累全世界冇得收工，佢係正宗冚家X。」、「裂女好X巴閉咖，晚上龍崗道泊求其低架車就走入老麥買包，然後叫人快啲俾佢，十足啲廢老咁巴閉囉。」

楊千嬅即將開演唱會。(楊千嬅ig)

另外有人分享曾被「E神」報串而脫粉的經歷，「我小學個陣E嚟我哋學校附近拍電影。有幾個同學好中意佢，所以佢哋去問E可唔可以影相。E話可以，仲企到好埋笑面迎人咁同佢哋合照。結果轉個頭就打左去我學校度X校長老師唔識教學生 (真係爆晒粗個種) ，然後要求學校記佢哋「大過」。第二日校長特登在早會講，同我哋學生講個社會就係咁，最後學校當然采佢老X，而本身忠粉嘅同學都即刻脫飯。」

Eason是「E神」？(fb圖片)

有人提到最難相處是「𡃁坤」，因為對方脾氣古怪；「男人最痛」和曹永廉被指見到粉絲會擰埋一面；「木偶怡」被指任二線姐仔時已冇禮貌和臭串；「周國腎」則時Nice時難頂。不過亦有粉絲為藝人平反，認為「一個藝人沒可能24小時咁好精神狀態」，一時心軟滿足粉絲或會阻礙比人，因此將自己對藝人期望作衡量他們品格的標準是不公平的。

疑似楊茜堯（楊怡）被指二線姐仔時已冇禮貌和臭串？（楊茜堯ig）

提到「冇架子」藝人大家都認同任達華是首選，而劉德華和尊龍則分別排二、三， 疑似向學校報串的Eason則在榜上排第四。

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