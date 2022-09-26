鍾嘉欣佗第三胎溫哥華被野生捕獲　獲讚超美有氣質竟見負評

前無綫（TVB）藝人鍾嘉欣（Linda）佗了第三胎，在加拿大溫哥華專心養胎。近日有網友於溫哥華服裝店偶遇鍾嘉欣，鍾嘉欣穿上白色上衣和西裝外套，黑色褲子和白色波鞋，樸素打扮卻氣質依然，網友大讚鍾嘉欣「本人超美超有氣質，比網上的圖都還有好看」。

Linda今年4月她在社交平台宣布懷有第三胎。（鍾嘉欣IG圖片）

網友又鼓起勇氣向鍾嘉欣打招呼，獲得親切回應，「她點了點頭，衝我打了打招呼。可惜她很着急要走，聽她的同伴用粵語催她試完趕緊走，可能是急着要接孩子吧，我就沒好意思要合影。回家發現我不小心用手機拍試衣間的時候拍到一個亂入的她，希望以後能有機會再見到女神。」

鍾嘉欣與大女兒Kelly和小兒子Jared甜蜜合照。(IG：@chungkayanlinda)

有同住於溫哥華的網友表示經常見到鍾嘉欣和家人。但有人留言表示對鍾嘉欣印象麻麻，因為曾被拒絕合照，「死心吧，她是不會跟你合照的。平時電視上nice是裝的！我跟家人偶遇過她，家人非常有禮貌也沒有強求地意思問她可不可以合個照，那時候沒有疫情，周圍環節也許可，她卻表現出一副很恐懼我們的樣子拒絕了，莫名其妙，感覺她一點都不親民，自此對她改觀。」不過不少網友回覆表示明星有拒絕合照的權利，「不想被打擾都不行？」、「我也覺得明星不合影是正常的」。

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