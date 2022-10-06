野人老師｜沈殷怡為角色搵老師上堂　演媽媽唔怕被定位

「法律女神」沈殷怡（Shirley）5日出席譚仔雲南米線活動，身穿黃色短裙現身，展現修長美腿，相當吸睛。對於新劇《野人老師》播出演技獲好評，原來她亦下了不少功夫，為角色去跟戲劇老師上堂。

Shirly為劇集專登搵老師學戲。（葉志明攝）

在《野人老師》中Shirley飾演一位媽媽，在演繹該角色時相當有感，帶到觀眾入戲，原來她為此有去跟老師上堂，她接受訪問時表示：「一知道要拍攝就跟戲劇老師去上堂，為呢個角色去做準備，只要有進步就開心。」而在28歲就飾演媽媽，被問到怕不怕被定位，她揚言不害怕：「如果有人願意俾戲我做，無論係媽媽、婆婆、時光倒流，戲劇係我嘅興趣，所以有咩機會就要去珍惜。」

Shirly展現長腿相當吸睛。（葉志明攝）

而在劇中她有一場喊戲非常打動人心，演得自然給人感覺就是真情流露，原來在拍攝之前她己醞釀多時，揚言沒有使用眼藥水：「完全冇，真係真情流露，其實我知道要拍嗰場戲，我就知道一定要做得好，于是我就同Stanley(邱士縉)講，我唔係黑面係醞釀情緒。嗰場戲係夫妻臨別，佢真係俾咗我一個感覺，嗰刻我feel 到係痛，眼前係理解呢個人自然想喊有一種欲哭無淚嘅感覺。（你覺得Stanley演技如何？）我唔能夠，因為以我咁新嘅演員講佢做戲做成點。佢非常之專業，佢不但做自己，仲幫我哋啲演員。」對Stanley的工作能力給予激讚。

父母現在支持自己的事業，令Shirly感到開心。（葉志明攝）

Shirly激讚Stanley演技。（影片截圖）

而講到Stanley就追問到有傳他們的組合Mirror將在今個月全面復工，知不知道是不是真？Shirley就揚言：「我都係睇新聞先知，佢哋任何決定我都支持。」另外，從一開始不支持她入行的父母現在轉為支持，現在有新劇集播出，家人都會守候在客廳收看，這個舉動令Shirley相當開心。

Shirly同Louisa一同出席活動。（葉志明攝）