美麗戰場｜陳山聰造型性似足黃柏高　葉念琛認有從Paco身上拎靈感

《美麗戰場》第四集預告王牌經理人陳山聰終於出現，有指葉念琛製定角色設計是參考「金牌經理人」的黃柏高（Paco），無論造型及人物性格都與Paco非常相似。而Paco早年因身體欠佳便深居簡出專注調理身體，幸好目前身體已痊癒。



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黃柏高因自幼酷愛音樂，22歲選擇在唱片店擔任售貨員，因對音樂有熱誠又有獨特想法，成功被老闆賞識，之後調到華語唱片部擔任唱片製作。入行後，不久就有機會和陳百強，劉德華，郭富城，王傑等歌手合作。

黃柏高（Paco）作客節目《醫師Talk》分享患病經歷。

有「金牌經理人」之稱的黃柏高（Paco）一手捧紅過多位藝人。他睇人快準狠，又樂意提拔新人，而且對市場定位眼光獨到，當年他參與投資了《孤男寡女》，成功讓杜琪峯和劉德華來捧紅旗下藝人鄭秀文，後來又投資了《行運超人》，讓楊千嬅成功拍住梁朝偉拍戲，從而提升楊千嬅在電影圈的地位。另外，他亦成功令鄭中基，梁漢文及古巨基等陷入低潮的藝人的事業由谷底反彈，因此有「點石成金」之稱。03年，Paco再簽下EMI旗下組合Cookies的經紀約，並只留下鄧麗欣、傅穎、楊愛瑾及吳雨霏四位成員，最終成功挽救這隊面臨解散的組合，並成功捧紅了四位成員。

Paco身體變差後即暴瘦。

有一段時間沒露面的Paco早前曾在節目透露患病的經歷，原來他患病後便深居簡出專注調理身體，體悟到身體健康好重要，所以生活習慣以養生為主，他說：「最緊要有命先，原來我仲生存到喎，咁先有機會（做其他工作）。」視推動廣東歌為使命的Paco，在娛樂圈涉獵唱片公司經理人、音樂、電影等範疇，工作忙碌，但回首過去，Paco認為忙碌令他忽略健康，暴飲暴食作風亦是他身體出警號的主因，他表示：「唔知道有朝一日自己要停落嚟，到病咗先知道，真係原來會死，過程真係好辛苦，要真正經歷過，然後先明白要愛惜身體。」他謂：「以前我嘅生命之水係威士忌，而家係飲水，我嘅養生格言係飲多啲水、瞓多啲覺。」