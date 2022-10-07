58歲鄭浩南自爆婚變後仍堅持戴婚戒慶生　強忍淚水：冇咩值得慶祝

現年58歲的鄭浩南早前向傳媒自爆與結婚20年的馬來西亞藉太太鮑愛玲（Elyn）婚變，暗示太太有第三者，令人唏噓！日前，他在自己生日當天在抖音拍片表示：「祝我生日快樂！今天首次公開一些事情，謝謝大家的關心！我會越來越好的！多謝！#生日快樂 #鄭浩南」

鄭浩南原本擁有幸福家庭！（微博照片）

此情不再！（微博照片）

影片中，鄭浩南在左手無名指上依然戴著結婚戒指，並哽咽講道：「今日係我生日正日，連續5日食咗好多餐飯。大前日有朋友請我食飯，噚日有朋友請我食飯，今日就係電影圈圈內嘅朋友，導演同老闆請我食飯，但我覺得真係冇咩值得慶祝，因為我係舊年已經係知道自己乜嘢都冇晒，包括我個女同我個仔，但係唔緊要，我更加會珍惜，因為我身邊有班好好好好嘅朋友，同埋我有…….爸爸媽媽……佢哋非常健康，哥哥細佬，同埋佢哋嘅屋企人非常健康，佢哋全部喺溫哥華，所以我唔會放棄，我祝我自己生日快樂，同埋祝大家身體健康，生活愉快。」這時，鄭浩南早已紅了眼眶，但依然強忍淚水！

令人唏噓！（影片截圖）

已濕了眼眶！（影片截圖）

鄭浩南有過兩段婚姻，他與第二任妻子鮑愛玲育有一仔一女，女兒已讀大學，他所擁有的一切，包括物業、生意和車都在妻子名下，而他近日回港是為了拍攝電影《壹獄II劫數難逃》。

今年年頭，鄭浩南仍有回到馬來西亞陪伴家人：