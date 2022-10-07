「打波先嚟落雨」少年21年後驚變筋肉男　網民激讚：生命滿希望！

「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我」這句廣告對白，相信大家一定聽過。相隔21年，廣告中的純情四眼仔已經轉眼間已經變成身型fit到爆超級大隻仔，震撼整個網絡！



Eric當年拍攝短片時，樣貌相當純情青澀。（Youtube截圖）

這個廣告已經成為網民的集體回憶。（Youtube截圖）

在2001年拍攝的政府社署宣傳片中，講述兩位踢足球的男孩，到達球場後卻下大雨，而四眼仔就講了「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我」這句經典對白，其後他的朋友叫他放心，明天一定會好天，因為「希望在明天」，而躺在草地的四眼仔就滿臉笑容地自白「其實落雨又有乜好怕喎」。充滿正能量的廣告，已成為網民集體回憶。

相隔21年，Eric已經變成超級大隻佬。（IG/@eric_1022_ifbbpro）

真係超級大隻啊！（IG/@eric_1022_ifbbpro）

相隔21年，廣告中的四眼仔鄭仲軒（Eric）已經搖身一變，成為筋肉男。長大後的Eric近年醉心於健身，有健碩胸肌、腹肌、人魚線、背肌、四頭肌、三頭肌，幾乎身上所有的肌肉都超級發達。過去幾年Eric參加過不同的健身比賽，更贏得冠軍，非常厲害！

Eric今年醉心於健身，更開設了健身中心。（IG/@eric_1022_ifbbpro）

之前仲參加過健美比賽奪冠！（IG/@eric_1022_ifbbpro）

超大隻啊！（IG/@eric_1022_ifbbpro）

有不少網民看到Eric的爆肌照後，都紛紛留言大讚他下了很多苦功進行鍛煉，更搞笑表示：「就係因為落雨，所以唔踢波轉咗去室內做gym」、「希望真係在明天喎」、「依家咁樣落冰雹都唔驚」、「佢已經係職業運動員」。

這個廣告已經成為網民的集體回憶。（Youtube截圖）

真係生命滿希望！（Youtube截圖）

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