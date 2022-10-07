Jennie@BLACKPINK拍18禁美劇《The Idol》預告充斥大尺度場面

南韓女星Jennie隸屬於女團BLACKPINK，她除了擅長唱跳以外，早前宣佈進軍荷里活，拍攝首部劇集作品《The Idol》，最新一集預告於本月7號公開，Jennie在夜店裡熱舞、享受著音樂，1分46秒的預告片充斥著吸毒、性愛、派對等18禁內容，雖是首部戲劇作品，卻勇於挑戰突破性的演出，令粉絲又驚又喜。



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Jennie曾在紐西蘭留學5年，英文口語程度相當優秀，每次到訪美國宣傳時，全英對話皆不是問題，這次透過美劇《The Idol》出道，最新預告片於7號公開，她在燈光擁簇之下走進夜店，雖然戲份不多，但每次現身都有一股吸引人注目光魅力，更有大批粉絲特地為了她留言「Jennie好辣」、「期待戲劇播出」、「看這部戲都是為了Jennie」。

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《The Idol》由6個單元故事組成，Jennie飾演的角色還未公佈，至於為何選擇該作品作為戲劇出道的契機，所屬經紀公司透露，「她一讀完劇本後，就覺得角色很有魅力，因此決定出演。」劇中，她展現與以往不同的面貌，既清純又帶點性感的臉龐，以及電力十足的撫媚眼神，撩倒大批男粉絲。《The Idol》預計於2023年播出。

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BLACKPINK近期睽違兩年終於回歸以完全體帶著新專輯《BORN PINK》回歸樂壇，不只在當地成績良好，也打破亞洲女團在歐美兩國的紀錄，再次展現了爆炸性人氣。4位成員都擁有超高知名度，Jennie這次出演美劇，名氣也勢必再次攀升。

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