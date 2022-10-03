Jennie@BLACKPINK與V@BTS緋聞屬實？YG宣布將黑客告上法庭

韓國2大世界級天團BTS防彈少年團、BLACKPINK的成員V、Jennie近期緋聞連環爆，先是被拍到同遊濟州島，後來又被黑客不斷流出親密照，從家門前合照、視訊照、親吻照到浴照都陸續被公開，讓2人的戀愛傳聞甚囂塵上，但也引起不少粉絲擔心2人的個人資訊是否外洩。對此，BLACKPINK所屬經紀公司稍早前就發表官方聲明，強調將對黑客囂張行為提告，頓時掀起海內外粉絲熱議。



BLACKPINK所屬經紀公司「YG娛樂」稍早前發表官方聲明，公司先前已正式委託警方針對Jennie私人照片的最初散佈者進行調查，YG除了一直在持續監控相關內容外，也在收集了證據後於9月提交了訴狀。

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聲明強調，YG爲了降低對藝人的傷害，一直都為出面表明立場，但是最近因私人照片而引發的謠言、謾罵、人身攻擊、性騷擾等的狀況愈來愈嚴重，「我們認為無法再置之不理，因此將選擇訴諸法律途徑，以制止以上情況再度發生。」

YG表示，這次也將針對反覆上傳未掌握真僞的內容、PO出惡意謠言等的行為，以損害名譽、違反個資法、利用網路媒體性騷擾等罪嫌進行起訴，「對於今後發生的所有追加損失，我們將採取一切法律措施，不會進行任何柔性處理。」

另外，聲明強調，如今網路上散佈的照片與本人意願無關，皆屬於非法公開，而共享這些照片者既是二次加害，也是法律懲處對象，希望大眾不要再進行肆意共享這些照片。巧妙的是，YG娛樂這次的聲明，雖然強調最近瘋傳的照片「未確認真偽」、「屬於非法公開」，但卻又未澄清Jennie、V的戀情是否屬實，因此聲明曝光後，也引起網友的兩極熱議。

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